Immer wieder hat der Mann mit den zwei Doktortiteln und dem eigenen Institut für Gesundheitsökonomie an der Universität Köln diesen ehrfurchtseinflößenden Dreiklang aus Approbation, Dissertation und Habilitation mit in die Waagschale geworfen. Heiße Doktor, heiße Professor gar … Ein wirklich kluger Schachzug. 2018, in einer hitzigen Bundestagsdebatte zur damals beantragten Streichung des Paragrafen 218, konnte Karl Lauterbach seine Bedenken dann eben nicht nur als einfacher Abgeordneter formulieren, er sprach da, wie er selbst unterstrich, auch als Mediziner zu den Parlamentskollegen. 2019 dann ein Tweet zum Verbot von Tabakwerbung. Hier äußerte sich Lauterbach „als Arzt und Politiker“. Und während der zurückliegenden Corona-Debatten überhitzte er seine Expertise derart, dass sich im April 2021 sogar eine Gruppe von 30 Berliner Ärzten bemüßigt sah, ihm Einhalt zu gebieten. In einem offenen Brief an den SPD-Politiker beanstandeten sie, dass dieser immer wieder mit extremen Meinungsbekundungen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 auftauche und dabei „billigend in Kauf (nehme), in der Bevölkerung den Irrtum auszulösen, Ihre Äußerungen gründeten auf Ihrer ärztlichen Kompetenz“.