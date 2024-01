Die Betreiber der deutschen Stromübertragungsnetze verlangen von der Bundesregierung zusätzliche Hilfen in Milliardenhöhe. Es geht um 7,8 Milliarden Euro, wie die Chefs der vier Übertragungsnetzbetreiber in einem gemeinsamen Brief an das Wirtschaftsministerium schreiben. Darüber hatte zuerst das Handelsblatt berichtet. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vor.

Im Brief behaupten sie „die sehr dringende Notwendigkeit zur Anpassung der Abschlagszahlungen auf die kurze Sicht“ für die Monate Februar und März. Andernfalls drohten den Unternehmen innerhalb weniger Monate Liquiditätsprobleme. Es müsse sichergestellt werden, dass keine erheblichen Auswirkungen auf die Finanzierung und Umsetzung des dringend benötigten Netzausbaus erfolgten.

Konkret geht es um einen Finanzierungsbedarf nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet und Transnet BW führen zur Abwicklung des Fördersystems des EEG ein sogenanntes EEG-Konto. Früher wurden Differenzen zwischen Ausgaben und Einnahmen von den Stromkunden über die EEG-Umlage finanziert. Die EEG-Umlage wurde aber abgeschafft, die Mittel kommen aus dem Bundeshaushalt.

Wegen eines sinkenden Preisniveaus im Stromgroßhandel wird laut Handelsblatt die Differenz zwischen den Einnahmen aus dem Verkauf des EEG-Stroms und den EEG-Vergütungen größer. Damit steigt der Finanzierungsbedarf. Die Netzbetreiber sehen laut Schreiben eine dringende Notwendigkeit zur Anpassung von Abschlagszahlungen für die Monate Februar und März.

dpa