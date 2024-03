Der globale Markt für grüne Technologien wächst. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW, rechnet mit einem Wachstum von 7% jährlich bis 2030. So weit, so gut. Leider findet dieses Wachstum größtenteils nicht in Deutschland statt. China ist seit Jahren die Nummer 1 bei Investitionen in erneuerbare Energien mit einem Anteil von bis zu 45% aller weltweiten Investitionen. Die USA haben mit dem „Inflation Reduction Act“ eine einzigartige Aufholjagd gestartet, die dazu führt, dass sie von einem Land mit lange Zeit geringem Interesse an Klimaneutralität zu einem Big Player werden.

Die deutschen Investitionen in Photovoltaikanlagen sind von einstmals stolzen 20 Milliarden Euro im Jahr 2010 abgestürzt auf 2 Milliarden jährlich in den Jahren 2014 bis 2017, um danach langsam auf zuletzt 8 Milliarden im Jahr 2022 anzusteigen. In China waren es im selben Jahr umgerechnet 87 Milliarden Euro. Die USA wollen in nur drei Jahren bis 2026 ihre heimische Produktion um den Faktor 17 erhöhen. Goldgräberstimmung allenthalben, während in Deutschland die letzte Produktion qualitativ hochwertiger Module endet.