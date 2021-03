Welche Impfstoffe gibt es?

In der EU sind, Stand: 1. März 2021, drei Impfstoffe zugelassen. Es sind die Impfstoffe der Unternehmen Biontech/Pfizer, von Moderna und von AstraZeneca. Alle drei haben die so genannte bedingte Marktzulassung der Europäischen Arzneimittelagentur bekommen. Das bedeutet, dass die Zulassung in allen Fällen an Auflagen geknüpft ist. Die Hersteller müssen weitere Studien machen, um offene Fragen zur Unbedenklichkeit und Wirksamkeit zu klären. Welche Fragen das genau sind, ist nicht bekannt.

In den kommenden Wochen könnten weitere Impfstoffe hierzulande verfügbar werden: Dies sind die Impfstoffe von Johnson&Johnson, Novavax und CureVac. Alle drei werden von der Europäischen Arzneimittelagentur derzeit geprüft. Für die in China und Russland bereits verfügbaren Impfstoffe Sinovac und Sputnik V liegen, Stand: 1. März 2021, bisher keine entsprechenden Anträge vor. Ohne Erlaubnis der Behörde können diese Impfstoffe hierzulande nicht legal verimpft werden. Insbesondere für den russischen Impfstoff Sputnik V laufen aber Gespräche sowohl von Seiten des Unternehmens AstraZeneca als auch auf Regierungsebene, ob dieser hierzulande erhältlich werden wird. AstraZeneca könnte den Impfstoff in Lizenz produzieren.