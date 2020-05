Veronika Siebmüller (Name geändert) fuhr gern in ihrem Rollstuhl zum Blumenladen, um sich dort einen schönen Strauß zu kaufen. „Einmal am Tag muss man raus, sonst wird man doch verrückt“, sagte sie immer. Aber seit den Ausgangsbeschränkungen hat kein Nachbar die 88-Jährige mehr gesehen. Sie macht nicht auf, wenn es klingelt. Nur an der Margeritenpflanze auf ihrem Balkon kann man erkennen, dass die alte Frau noch am Leben sein muss. Veronika Siebmüllers Welt beschränkt sich auf 60 Quadratmeter, bis es einen Impfstoff gibt.

Viele Menschen führen seit dem Corona-Ausbruch in Deutschland ein anderes Dasein. Wie Siebmüller würden sie gerne zurück zur Normalität. Aber aus Angst vor einer Infektion geht das nicht. Die meisten Politiker sehen das ähnlich; normal könne das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben erst mit einem Impfstoff wieder werden. „Die Pandemie wird nicht verschwinden, bis wir diesen haben“, glaubt auch Angela Merkel, und ein solcher Impfstoff müsse für alle da sein, forderte die Kanzlerin bei einer Geberkonferenz der EU Anfang Mai in Brüssel. Ende nächsten Jahres könnte es so weit sein, so die Hoffnung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

