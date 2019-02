Ob jemand Wetten auf ihren Erfolg abgegeben hat? Eine Gründerin in der Start-up-Szene? In der Digitalwirtschaft? Immerhin sind insbesondere Techfirmen nach wie vor ein recht sortenreiner Männerclub. Doch Janina Mütze – schneller Sprech und rasches Du – war bereits mit 24 Jahren Mitgründerin des Online-Umfrageinstituts Civey in Berlin. Und gegen alle Prognosen, gegen alle Klischees ist sie erfolgreich. Civey expandiert. Fast 60 Mitarbeiter sind mittlerweile im längst zu kleinen Kreuzberger Domizil beschäftigt. Die deutschsprachige Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Forbes nahm die jetzt 28-Jährige in die Liste der „30 under 30“ auf. Jene 30 unter 30-Jährigen, wie es bei Forbes heißt, „leisten Großartiges“.

Mit Civeys Entwicklung sei sie „sehr zufrieden“, sagt Mütze. Damit bleibt sie branchenüblich ebenso im Nebulösen wie bei Angaben zum Umsatz. Sichtbar hingegen ist, wie Civey in kurzer Zeit mit seinen Online-Umfragen in Echtzeit den milliardenschweren Markt der etablierten Meinungsforschungsinstitute aufgemischt hat. Bislang dominierten hier Infas, Forschungsgruppe Wahlen, Forsa und andere. Statt telefonisch zu befragen, setzt das Start-up aufs Internet. 1,5 Millionen registrierte, laut Civey verifizierte, Nutzer des Portals liefern täglich große Datenmengen. Ein statistisches Verfahren gewichtet und soll zu allen möglichen Fragen zeigen, „was Deutschland denkt“: „Deutsche Umwelthilfe: Gemeinnützig oder nicht?“, „Abbiegen bei Rot: Grünpfeil nur für Radfahrer?“ oder „Zweites Referendum: Exit vom Brexit?“

