Wer den anhaltenden Erfolg des Mittelständlers verstehen möchte, kommt an Christiane Brunk nicht vorbei. Als „Head of Everything“ leitet sie das 1887 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation seit über 30 Jahren. Sakko, Hornbrille und roter Lippenstift sind das Markenzeichen der geschäftsführenden Gesellschafterin. Ob es um die Anfertigung von Geldbörsen oder Businesstaschen geht: Brunk kennt jeden noch so kleinen Arbeitsablauf en détail. „Sicherlich nerve ich meine Kollegen gelegentlich mit meiner Akribie und Pingeligkeit“, sagt Brunk mit einem gewitzten Lachen.