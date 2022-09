Christian Olearius

Der Eindruck liegt nahe, dass der langjährige Mitinhaber der Warburg Bank, Hamburgs ältester Privatbank, seinem Leben eine Thomas-Mann-hafte Bedeutungsschwere zuschreiben will. Bedeutungsschwer sind die Tagebücher in der Tat – allerdings wegen ihrer Schlüsselfunktion in jener Steueraffäre, die den Kanzler in Bedrängnis bringt. Wer ist der Mann, dessen Name auftaucht, wenn von Olaf Scholz’ Verstrickung in den Cum-Ex-Skandal die Rede ist?