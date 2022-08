Freitag, 12. März 2021. Der erste Eklat erschüttert den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) „Cum-Ex-Steuergeldaffäre“ in Hamburg. Dabei hat das Gremium seine Arbeit noch gar nicht richtig aufgenommen. Es ist die vierte Sitzung, Zeugen wurden bisher nicht vernommen, nicht einmal die notwendigen Unterlagen für die Aufarbeitung liegen vor. Der Senat blockiert die Herausgabe seit Wochen.

Im Zentrum steht jener Skandal, der Olaf Scholz seit seiner Zeit als Erster Bürgermeister in Hamburg verfolgt. Es geht um die Frage, warum Hamburgs Behörden der Privatbank M.M. Warburg & Co. die Rückzahlung ergaunerter Cum-Ex-Millionen erlassen wollten und ob dies mit aktiver Billigung des heutigen Bundeskanzlers passiert ist.

Lesen Sie hier die Titelgeschichte der Cicero-Märzausgabe 2022, in der wir ausführlich Olaf Scholz' Verstrickung in den Cum-Ex-Skandal dokumentieren: „Wer verschweigt, hat etwas zu verbergen"













Eine Personalie sorgt für Unmut in der Opposition. Carsten Ernst, seit dem 1. März stellvertretender Leiter des PUA-Arbeitsstabs, steht unter Verdacht, ein U-Boot im Dienste des Hauptverdächtigen zu sein oder mindestens in einem Interessenkonflikt zu stehen.

Ein alter Bekannter von Wolfgang Schmidt

Der zwölfköpfige Arbeitsstab arbeitet den Abgeordneten zu, bereitet Sitzungen vor und nach, lädt Zeugen, fordert Akten bei Senat und Gerichten an und erstellt die Fragenkataloge für die Zeugenvernehmungen. Somit ist Ernst auch an der Vorbereitung der ersten Vernehmung von Olaf Scholz am 30. April 2021 beteiligt. Pikant ist deshalb, dass Ernst, der für den PUA von Berlin nach Hamburg abgeordnet ist, selbst seit 2004 im Bundesministerium für Finanzen (BMF) tätig ist – zuletzt als Regierungsdirektor in der Abteilung 1, die in den Zuständigkeitsbereich von Wolfgang Schmidt, Olaf Scholz’ Staatssekretär, fällt.

Was die Opposition nicht weiß: Ernst, der im Ministerium lange Fachmann für Geheimhaltungsfragen in Steuerangelegenheiten war, soll laut BMF-Insidern zur sogenannten Betriebskampfgruppe gehören, dem informellen Freundeskreis der SPD-Mitglieder im BMF, und ist ein alter Bekannter von Wolfgang Schmidt. Doch dazu später mehr.

Auch so ist die Situation bizarr: Das Finanzministerium stellt einen Beamten für den PUA ab, der dort im Arbeitsstab über die Verstrickung seines obersten Dienstherrn aufklären soll.

Empörungstheater der SPD

Die SPD verschweigt Ernsts Hintergrund, erst durch den Hinweis eines Journalisten erfährt die Opposition von seiner Vorgeschichte. Die fühlt sich getäuscht und stellt einen Antrag wegen der „Besorgnis der Befangenheit“. Er sei sich „nicht so ganz sicher, ob Herr Ernst wirklich die richtige Person dafür ist“, sagt der Linken-Abgeordnete Norbert Hackbusch zu Beginn der Sitzung im Festsaal des Hamburger Rathauses.



Die SPD-Abgeordneten geben sich empört. „Ich finde es unter aller Kanone, sie schießen wirklich den Vogel ab“, poltert Milan Pein, der Obmann der SPD. Der PUA-Vorsitzende Matthias Petersen (SPD) schließt sich den Vorwürfen an. Hackbusch greife einen parteilosen Beamten an, sagt er. „Das finde ich unanständig, und das, finde ich, geht überhaupt nicht. Wie man menschlich so mit jemandem umgehen kann in der öffentlichen Sitzung, ihm Unterstellungen zu machen, ohne dass einmal hinterfragt zu haben.“

Der Leiter des Arbeitsstabes ist Claudio Kirch-Heim. Er sagt über seinen Stellvertreter: „Er war nicht in einem Bereich tätig, der in irgendeiner Weise sachlich mit den Themen zusammenhängt, die hier im Ausschuss besprochen werden.“