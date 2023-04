Als Finanzminister hat Olaf Scholz auch in diesem Finanzskandal keine gute Figur gemacht: Der Zahlungsdienstleister Wirecard hatte in großem Stil Bilanzen gefälscht, doch die dem Finanzministerium unterstellte Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hatte Hinweise auf den Milliardenbetrug jahrelang ignoriert und das Unternehmen geschützt. Wie sich herausstellte, hatten Bafin-Mitarbeiter sogar privat mit Wirecard-Aktien gehandelt. Und die Öffentlichkeit wunderte sich, dass der Minister von all den Vorgängen nichts gewusst haben will. Im Frühjahr 2021 verkündete Scholz dann nicht ohne Stolz, dass Mark Branson, Chef der Schweizer Finanzaufsicht, im Sommer den Posten des geschassten Bafin-Leiters Felix Hufeld übernehmen werde. Branson, der sich in der Schweiz einen Ruf als „Watchdog“ erarbeitet hat, stand in Deutschland vor der Mammutaufgabe, die Finanzaufsicht zu refomieren und „bissiger“ zu machen. Die Bafin, wegen ihrer formaljuristischen Bilanzkontrollen als „zahnloser Papiertiger“ verspottet, hatte zu wenig Zuständigkeiten, zu wenig Personal, darunter zu viele Juristen und zu wenige Finanzexperten – und die enge Verbindung zum Finanzministerium galt als Einfallstor für politische Einflussnahme.

Herr Branson, im Frühjahr 2021 war der Ruf der Bafin im Keller. Wie hat Olaf Scholz es geschafft, Sie ausgerechnet in dieser Zeit nach Deutschland zu locken?