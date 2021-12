Der Sessel eines Chefredakteurs kann rasch zum Schleudersitz werden. Zwischen einem warmen Plätzchen in der Beletage und einem letzten Schritt mit gepackten Kartons aufs Trottoir liegt manchmal nur eine Meinungsverschiedenheit. Meist ist es Inhaltliches, was zur Trennung von Verlag und Chefredakteur führt. Die Titelgeschichten kommen am Kiosk nicht an. Die Klicks auf der Online-Seite bewegen sich unter der Zielvorgabe. Oder es herrscht Uneinigkeit über die publizistische Ausrichtung eines Blattes. Zu rechts, zu links, zu viel Zeitgeist, zu wenig.

Am 18.Oktober dieses Jahres schlugen auch der Axel-Springer-Verlag und Bild-Chef Julian Reichelt getrennte Wege ein. Der Grund für Reichelts Abschied war allerdings kein inhaltlicher Dissens, sondern offenbar ein moralischer. Reichelt soll Affären mit jungen Kolleginnen eingegangen sein. Er soll sie nach Gutdünken aufsteigen und wieder fallen gelassen haben. Von Machtmissbrauch war die Rede. Davon, dass Reichelt bei einem ersten Compliance-Verfahren im Frühjahr Besserung gelobte und „seinen Hosenstall trotzdem nicht zugelassen hat“, wie es einer aus Reichelts Umfeld formuliert.