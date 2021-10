Ich habe das damals nicht mitgeschrieben und kann mich nicht für den Wortlaut verbürgen. Aber es ging eindeutig um den förderlichen Einsatz weiblicher Reize. So also begann unser Schreiben, in Lankwitz, wo die Vorgärten blühten, und auf dem Campus lagen die Steinplatten fahl in der Sonne. Vielleicht dachte einer an die schönen Reportagen von Erich Kästner, dem die Frauen ja auch zu Füßen lagen, bei der wilden Weltbühne damals, und eine andere dachte an die Essays von Susan Sontag und wollte frei und politisch sein. Aber niemand dachte an so etwas wie #metoo.