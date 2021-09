„Linksrutsch“, „Planwirtschaft“, „finanzpolitischer Voodoo“ – drei Wochen vor der Bundestagswahl geht es ums Geld und dementsprechend hoch ist die Attackenfrequenz. „Mindestlohn, Reichensteuer, Schuldenbremse – steht Deutschland vor einer Richtungswahl?“ Darüber diskutierte Anne Will gestern Abend in ihrer Sendung mit Ralph Brinkhaus, Unionsfraktionsvorsitzender im Bundestag, dem SPD-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans, der Linken-Parteivorsitzenden Janine Wissler, dem AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Helene Bubrowski, Korrespondentin der FAZ in der Parlamentsredaktion. Letztere wirkten fehl am Platz: Chrupalla mit einem langen Exkurs zur realitätsfernen AfD-Maximalforderung nach einem EU-Austritt Deutschlands (84 Prozent der Deutschen fühlen sich als EU-Bürger), Bubrowski mit einer Sonntagslobrede auf den deutschen Status Quo.

Der zentrale Konflikt spielte sich zwischen Brinkhaus, Wissler und Walter-Borjans ab. Brinkhaus stichelte erwartungsgemäß gegen Walter-Borjans und setzte auf die derzeit lautstark geführte Rote-Socken-Kampagne, mit der die CDU auf die drohende Wahlniederlage reagiert. Und so drehte sich die Runde zu Beginn lange um die Frage, ob die SPD, die derzeit in Umfragen mit 25 Prozent deutlich vor der CDU und den Grünen liegt, sich für den Fall eines Wahlsiegs eine rot-rot-grüne Koalition offenhält. „Die Menschen“ müssten wissen, so Brinkhaus, „wenn sie Olaf Scholz wählen, wählen sie einen Linkskanzler.“ Nachdem lange beklagt worden sei, dass CDU und SPD zu wenig polarisieren, sei nun zumindest klar, „was die Unterschiede sind.“