Eine Nacht drüber geschlafen. Aber das Gefühl geht nicht weg. Das Gefühl, nein: die Überzeugung, dass das so überhaupt nicht geht, was die Bundesregierung in Sachen Solidaritätszuschlag beschlossen hat.

„Teilabschaffung des Soli“, das tut sprachlich und logisch weh. Sprache und Logik haben einen engen inneren Zusammenhang. Wer logisch spricht, denkt logisch. Und diese Wortkombination ist inhaltlich zutiefst unlogisch und daher auch sprachlich eine Zumutung.

