Die Ampel-Regierung feiert das sogenannte 49-Euro-Ticket als ihren großen Erfolg. Warum eigentlich? Erfüllt das „Deutschlandticket“, das eine Art bundesweite Netzkarte für den Nahverkehr darstellt, eigentlich die selbst gesteckten Ziele? Dazu muss man zunächst wissen, was die Regierung eigentlich will. Was ist ihr Ziel? Ein Hinweis dazu findet sich im Kapitel 6 des entsprechenden Gesetzentwurfs in der Rubrik „Mobilität sichern – Umwelt schonen (CO2!)“.

Das FDP-geführte Verkehrsministerium formuliert: „Die Verbesserung der Finanzierung des ÖPNV durch den Gesetzentwurf bewirkt, dass der umweltfreundliche Verkehrsträger gestärkt und wettbewerbsfähiger wird.“ Neben diesem Aspekt der Bezahlung heißt es dort weiter: „Die Stärkung des ÖPNV soll einen Beitrag zur Verlagerung von Verkehren vom motorisierten Individualverkehr zum ÖPNV leisten, wodurch Umweltschutz und Klimaschutz gefördert werden.“ Wir halten fest: Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs durch bessere Finanzierung. Man müsste dazu die Attraktivität des Angebotes erhöhen, durch Investitionen in Infrastruktur und Züge und entsprechende preislich unterstützte Fahrplanangebote. Doch das wird gerade durch das 49-Euro-Ticket nicht geleistet, ganz im Gegenteil.