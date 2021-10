Was indes gern vergessen wird: An dem Sprichwort, dass wer mit einem Finger auf andere zeigt, mit dreien auf sich selbst weist, ist auch hier etwas dran. Wenn in den deutschen Qualitätsmedien mantraartig wiederholt wird, dass derlei hierzulande undenkbar sei, sind Zweifel angebracht, wie sauber unsere Republik in dieser Hinsicht wirklich dasteht. Denn auch in Deutschland hat die scheidende Bundesregierung ihre Praxis, mit steuerfinanzierter Werbung in den Medien Stimmung für ihre eigene Politik zu machen, in historischem Ausmaß ausgedehnt – mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über die Grenzen des Grundgesetzes hinaus.