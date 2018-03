Er sei nicht überrascht vom EU-kritischen Wahlergebnis in Italien, sagt Cicero-Kolumnist Frank A. Meyer. Es sei ein nationaler Reflex vor allem gegen die Migrationsproblematik gewesen. Das Problem dabei sei, dass die Wähler inzwischen nicht mehr nur EU-kritisch, sondern rechtsextrem wählen würden. „Das sei sehr bedenklich“, sagt Meyer. Auch beim Brexit sei das Thema Migration eine Ursache gewesen. Der französische Präsident Emmanuel Macron spreche das Problem inzwischen auch für Frankreich sehr deutlich an.

In Deutschland beobachtet Meyer, dass nach wie vor keiner die Verantwortung für die fehlgeleitete Politik übernehmen wolle. Allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nun weitere vier Jahre verschlafen könne, was sie schon zwölf Jahre lang ignoriert habe. „Niemand in Europa wird Deutschland helfen und zwar zu Recht“, sagt Meyer. Er habe die Hoffnung verloren, dass Ordnung geschaffen werde. Zumindest die Sozialdemokratie müsse aber verstehen, dass genau dieses Ignorieren der Probleme zu einem neuem Faschismus in Europa führen könne. Denn dorthin drohe der Rechtspopulismus zu kippen, wie man in Italien sehe.