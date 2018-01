Um die Großen der Autobranche wie VW, Daimler oder BMW zu kritisieren, gibt es längst zu viele Gründe, als sie noch zu ignorieren. Einer davon ist sicher der millionenfache, vorsätzliche Betrug an Kunden, an Gesundheit und letztlich an Umwelt und Klima im Zusammenhang mit der Dieselaffäre.

Auch die nun veröffentlichten Details zu Affen- und Menschenversuchen gehören dazu. Doch zugleich täuschen sie uns in vielerlei Hinsicht. Denn die inzwischen längst auch international geäußerte mediale und politische Kritik hat teilweise jedes Maß verloren. Vieles an den Vorwürfen ist richtig, vieles aber auch fundamental falsch, fadenscheinig und verlogen.

Jetzt auch Menschenversuche?

Am Wochenende berichtete zunächst die New York Times, dass die deutsche Autoindustrie Affenversuche in Auftrag gegeben und finanziert hat. Bei den Tests wurden die eingeschlossenen Tiere Autoabgasen ausgesetzt, um zu beweisen, dass deren toxische Wirkung gar nicht so schlimm sei. Wenig später meldete dann die Stuttgarter Zeitung vermeintlich Schlimmeres: „Menschenversuche!“ – in Auftrag gegeben von derselben „Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor“(EUGT), ein Verein der deutschen Autokonzerne, ausgeführt von der Uniklinik Aachen.

Das klingt zunächst tatsächlich unfassbar und zog dementsprechend schnell weite Kreise. Medial wie politisch jagte eine empörte Kommentierung die nächste, obwohl die konkreten Hintergründe zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht bekannt gewesen sein konnten. So weit, so geschenkt, so funktioniert die Informationsgesellschaft. Dennoch lohnt es sich, das einmal zu sortieren.

Eine Studie, wie sie täglich stattfindet

Den Kern der Exklusivgeschichte der Stuttgarter Zeitung über „Menschenversuche“ bildet eine von der Uniklinik Aachen durchgeführte Studie, die bereits 2016 unter Nennung der Auftraggeber aus der Autoindistrie veröffentlicht worden war.

Die Story aber erschien nun 2018, direkt nach jenem Bericht der New York Times über Abgase atmende Affen. Ohne diesen vorangegangen Bericht hätte die Studie wohl kaum jenen medialen Widerhall gefunden. Das schmälert nicht die Leistung der Kollegen, die auf sie aufmerksam wurden, aber es verdeutlicht, warum die Empörung so maßlos entgrenzte. Tatsächlich haben beide Versuchsreihen reichlich wenig gemeinsam, wurden aber trotzdem in einem Atemzug genannt. Nach den schrecklich grausamen Affenversuchen nun also auch Menschenversuche? Wirklich?

Unsägliche Holocaust-Vergleiche

Nein. Während bei der einen Versuchsreihe Primaten zwangsweise, ungefragt und eingesperrt Dieselabgase einatmen mussten, wurden hierzulande am Uniklinikum Aachen 25 kerngesunde, medizinisch akribisch durchgecheckte Studierende mit zehn Euro pro Stunde dafür bezahlt, an einer jener klinischen Studien teilzunehmen, wie sie jeden Tag in Deutschland zigfach stattfinden. Sie wurden nicht wie die Affen kompletten Dieselabgasen ausgesetzt, sondern lediglich einer Komponente, dem Stickstoffdioxid (NO2). Und dies zudem in einer Dosis, die weit unter dem zulässigen Grenzwert lag, für eine Dauer von drei Stunden.

Aber diese Unterschiede spielten schnell keine Rolle. In weiten Teilen dominierte der „Jetzt-auch-Menschenversuche”-Spin. Dabei hätte bereits diese Wortwahl stutzig machen können. Denn wer Menschenversuche als Begriff hört, kommt quasi sofort auf jene grausamen Versuchen etwa eines Dr. Mengele, der seinerzeit in Auschwitz zahlreiche Menschen vorgeblich im Namen der Wissenschaft missbrauchte, quälte und tötete. „Menschenversuche!” titelte dennoch die Bild-Zeitung. „Autolobby testete Abgase offenbar auch an Menschen”, schrieb die FAZ. Im Deutschlandfunk ließen sich Reporter und Moderatoren schon kurz nach Bekanntwerden hinreißen, eben jenen äußerst fragwürdigen historischen Vergleich mit den millionenfach durchgeführten, grausamen Vergasungen der NS-Zeit zu bemühen:

„Menschen, die Abgase einatmen, um der deutschen Industrie Informationen zu liefern über die Schädlichkeit dieser Stoffe”, sagte die Moderatorin, „das evoziert ja ganz ganz üble Bilder. Gerade bei uns hier.” Die Antwort des Kollegen folgte prompt: „Gerade wenn man die historische Dimension sieht, ist das natürlich ganz ganz furchtbar.” Man gewinne irgendwie den Eindruck, dass hier Versuchsingenieure am Werk seien, die an solche Dinge überhaupt nicht dächten, sagte er. Ja, es fänden tatsächlich Versuche statt mit Affen, wie mit Menschen, bei denen man Reizgas in Kammern einlasse. Dies sei eine ganz furchtbare Assoziation. Wer dieses Gespräch hörte, kam leicht zu dem Schluss, dass Deutsche Autokonzerne nicht nur Affen sondern auch Menschen vergasen.

Alle distanzieren sich, alles bleibt beim Alten

Angesichts einer solchen hysterisch-historisch aufgeladenen Stimmung, die sich im Laufe weniger Stunden entwickelte, war es nicht überraschend, dass auch kaum ein Politiker und keines der Unternehmen sich noch lange mit Verteidigungsgefechten aufhalten wollten. Daimler distanzierte sich umgehend von jenen Versuchen und versprach Aufklärung, VW folgte wenig später. Von Niedersachsens Ministerpräsident und Mitglied des VW-Aufsichtsrats Stephan Weil bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkels Sprecher Steffen Seibert verurteilte so gut wie jeder die „unethischen Menschenversuche”.

Man mag diese für unnötig halten. Aber unethisch? Ein großes Wort. Immerhin hatte die Ethik-Kommission der Uniklinik Aachen das Experiment standardgemäß überprüft und freigegegeben. Vermutlich hatten die Experten mehr Zeit als Seibert oder mancher schnelle Kommentator, um sich eine fundierte Meinung zu bilden. Durften die das? Ja, sie durften und sie dürfen.

Ob der Regierungssprecher sich darüber im Klaren ist, dass etwa ein Wochenendgriller bereits nach kurzer Zeit im Würstchen-Kohle-Rauch oder eine Mutter mit Kinderwagen am Stuttgarter Bundes-Smogspot Neckartor deutlich mehr Stickstoffdioxid ausgesetzt sein dürfte, als jene freiwillig teilnehmenden, nach wie vor gesunden Studierenden von Aachen? Wie Gase auf Menschen wirken, wird zigfach getestet. Sogar die Bundesregierung selbst beruft sich in Stellungnahmen des Umweltbundesamtes auf derartige Experimente.

Grenzwerte fallen nicht vom Himmel

Der Regierungssprecher aber hatte noch mehr zu bieten: Er sagte, die Autokonzerne sollten nicht an Affen oder sogar Menschen nachweisen, dass Abgase nicht schädlich seien, sondern sie hätten schlicht die Schadstoffemissionen zu begrenzen. „Sie haben Grenzwerte einzuhalten”, wiederholte er noch einmal. Ganz so, als würden solche Grenzwerte vom Himmel fallen.

Die Grenzwerte toxischer Stoffe werden im besten Fall dann gesenkt, wenn es ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt, wie sie wirken. Wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnt man aus Experimenten, nicht zwangsläufig mit Tieren, aber eben auch. Und ja, auch mit Menschen. Für die Pharmaindustrie ist dieses Verfahren vor der Zulassung eines Medikaments gesetzlich vorgeschrieben. Klinische Studien mit Hilfe von Menschen? Aber ja. Gerade der toxikologischen Bereich ist mit all seinen stofflichen Wechselwirkungen derart komplex, dass man ohne diese gar nicht auskäme.

Sicher müssen die Autounternehmen endlich dazu gebracht werden, dass ihre Fahrzeuge die Grenzwerte einhalten. Sonst drohen kommunale Fahrverbote, verhängt von Gerichten auf Grundlage bereits existierender Gesetze. Aber wer versucht, diese Verbote reihenweise zu verhindern, mutmaßlich aus Angst vor dem Wut-Bürger? Der ein oder andere Politiker auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene dürfte dabei sein.

Die Aufregung trifft die Falschen

Ist es also wirklich jene Versuchsreihe samt ihres wissenschaftlichen Leiters am Uniklinikum Aachen, der diese inzwischen orchestriert wirkende Empörung gelten sollte? Der Zweck, den die Autoindustrie mit der Finanzierung dieses Tests tatsächlich verfolgte, ist nach wie vor offen. Man kann ihn freilich naheliegend vermuten.

Das ist Lobbyismus, wie er täglich geschieht. Jedes Unternehmen versucht sich in ein gutes Licht zu rücken. Das sollte man im Zweifel auch kritisieren dürfen. Jedem Lobbyisten hätte ein Konzern wohl auf die Schulter geklopft, hätte er es denn wirklich geschafft, die durchweg positiven Ergebnisse des Aachener Kurzzeittests von drei Stunden derart auszuschlachten, dass Öffentlichkeit und Politiker am Ende geglaubt hätten, man könne ein asthmakrankes Kind am Stuttgarter Neckartor tagelang bedenkenlos im Kinderwagen auf und ab rollen und nichts würde passieren. Doch dazu taugen die Ergebnisse nicht mal auch nur annähernd. Um das zu erkennen, kann man auch die durchaus differenzierten Ausführungen des Versuchsleiters ansehen.

Mehr unabhängige Forschung muss das Ziel sein

Sollte die Kritik an der von der Industrie finanzierten Versuchsreihe generell darauf abzielen, dass gerade im toxikologischen Bereich viel zu wenig wirklich finanziell unabhängige Forschung stattfinden kann, so ist auch das legitim. Dass ganze Lehrstühle immer häufiger mit dem Ausfüllen von Drittmittelanträgen beschäftigt sind, hat aber ebenfalls vor allem politische Ursachen und ist nicht in erster Linie die Schuld der Unternehmen. Vielmehr offenbart es eine inkonsequente Bildungs- und Forschungspolitik. Wie war das mit dem künftig wichtigsten Exportgut Deutschlands? Unabhängige Forschung aber kostet Geld. Dennoch würde auch unabhängige Forschung in vielen Bereichen nicht ohne Studien mit Menschen auskommen.

Dass der Spin beim Dieselskandal nun tatsächlich die Schlagseite „Menschenversuche” bekommen hat, ist verlogen. Landauf, landab befinden sich Politiker im Schulterschluss mit eben jenen Unternehmen, die sie jetzt so harsch kritisieren. Als Grund wird die Angst vor wirtschaftlichem Schaden angeführt. Die beiden Dieselgipfel brachten dementsprechend weder eine nennenswerte Entschädigung für Autokunden, die um die Leistung ihrer Autos betrogen wurden. Noch wurden die Hersteller zu einer konsequenten und notwendigen Hardware-Aufrüstung verpflichtet. Lediglich das fragwürdige Software-Update kam dabei zustande. Die Wirkung ist mehr als fraglich.

Derweil windet sich längst nicht nur der bayerische Staat vor Gericht, um drohende Fahrverbote zu verhindern, welche die Gesundheit der Bevölkerung schützen sollen. Eine bislang noch kleine Strafe von 4.000 Euro muss Bayern nun deshalb zahlen. Es ist aber nicht Bayern, es sind seine Steuerzahler, die zahlen müssen. In zahlreichen deutschen Städten werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid nach wie vor täglich, teils massiv, überschritten. Überprüfen kann das jeder erfreulich transparent auf der Webseite des Umweltbundesamtes.

Anders als an der Uniklinik Aachen ist dies allerdings kein freiwilliger, medizinisch begleiteter, bezahlter und nahezu ungefährlicher Versuchsaufbau. Er dauert länger als drei Stunden. Und die Probanden? Sind längst nicht nur kerngesunde Studenten. In unseren Städten findet der millionenfache Echtzeittest mit der menschlichen Gesundheit seit Jahrzehnten statt. Aufschrei? Der verhallt im Hupen.