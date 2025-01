Er war bildender Künstler, Musiker, Werbefilmer, Fotograf, Designer und vor allem Regisseur. Das moderne Kino und Fernsehen hat er geprägt wie nur wenige andere Künstler. Dabei umfasst sein Oeuvre gerade mal zehn Spielfilme. Doch unter diesen sind Monumente des zeitgenössischen Kinos. Geradezu ikonische Titel wie „Blue Velvet“, „Wild at Heart“, „Lost Highway” oder „Mulholland Drive”. Die Rede ist natürlich von David Lynch.

Geboren wurde David Keith Lynch am 20. Januar 1946 in Missoula, Montana. Sein Vater, Donald Walton Lynch, war ein bekannter Agrarwissenschaftler. David Lynchs sehr spezielles Verhältnis zu Wäldern hat hier ihren Ursprung. Die Familie ist zu häufigen Umzügen gezwungen. Die Lynchs lebten in den Plains States, im pazifischen Nordwesten und im Südosten, bevor sie sich schließlich in Alexandria, Virginia, niederlassen.

Nach einem einjährigen Aufenthalt an der School of the Museum of Fine Arts in Boston unternimmt er mit seinem Freund Jack Fisk eine Europareise, die zu einem Schlüsselerlebnis werden wird. Salzburg empfinden die beiden Studenten als zu sauber. Paris sagt ihnen nicht zu. Auch Athen gefällt ihnen nicht. In einem Gespräch gestand Lynch einmal: „Ich vermisste Amerika. Mir wurde klar, dass ich Amerikaner war und in Amerika leben wollte.“ Und tatsächlich wurde David Lynch ein sehr amerikanischer Regisseur.

„Eraserhead“ war für ihn der Durchbruch

1965 beginnt Lynch ein Studium an der Pennsylvania Academy of Fine Arts in Philadelphia. Zwei Jahre später heiratet er Margeret Reavey, genannt Peggy. 1968 kommt die gemeinsame Tochter Jennifer Lynch zur Welt.

Unzufrieden mit der Malerei beginnt David Lynch sich ab 1967 verstärkt dem Medium Film zuzuwenden. Es entstehen Animationsfilme wie „The Alphabet“ oder „The Grandmother“. Letzterer wird ein Festival-Erfolg und Lynchs Eintrittskarte für das neu gegründete Center for Advanced Film Studies des American Film Institut in Los Angeles.

Hier dreht Lynch jenen Film, der für ihn den Durchbruch bedeutet, „Eraserhead“, ein Film über den Abstieg des schüchternen Druckers Henry Spencer nach der Geburt eines monströs missgebildeten Babys. Im Grunde arrangiert Lynch schon hier all jene Stilelemente, die sein späteres Werk auszeichnen: eine absurde Geschichte, surreale Bildmotive, grausam-bizarre körperliche Deformationen, Traumsequenzen. Fünf Jahre arbeitet Lynch an dem Streifen. Um ihn zu finanzieren, fährt er nachts Zeitungen aus. „Eraserhead“ wird ein Indie-Erfolg.

Das eigenwillige Werk macht die von Mel Brooks neu gegründeten Produktionsfirma Brooksfilms auf Lynch aufmerksam. Dort legt man ihm das Drehbuch zu „Der Elefantenmensch“ vor, basierend auf der realen Geschichte von Joseph Merrick, dessen Körper und Gesicht aufgrund einer genetischen Störung verwachsen und entstellt waren und der im viktorianischen England zu einer fragwürdigen Attraktion wurde. Eine Geschichte wie gemacht für Lynch. 1980 kommt der „Elefantenmensch“ in die Kinos und wird zu einem Überraschungserfolg. Der Film wird für acht Oscars nominiert.

Seine Filme bieten keinen Halt und entziehen sich jeder vermeintlich klaren Deutung

Lynchs anschließende Großproduktion, die Verfilmung von Frank Herberts Roman „Der Wüstenplanet“, wird ein Flop. Dennoch bekommt Lynch die Möglichkeit, einen Stoff zu verarbeiten, der er schon seit Jahren mit sich herumträgt: „Blue Velvet“, die absurde Geschichte eines College-Studenten, der auf einer Wiese ein abgeschnittenes Ohr findet. Seine Neugier führt ihn in die Schattenwelt von Sadomasochismus, Gewalt und Korruption, die hinter dem spießigen Kleinstadtidyll lauert. Inspiriert hatte Lynch tatsächlich der Song „Blue Velvet“ von Bobby Vinton, der in dem Film in einer legendären Szene von Isabella Rossellini vorgetragen wird.

„Blue Velvet“ eröffnet Lynch klassische Werkphase mit „Wild at Heart“ und „Lost Highway“. Höhepunkt dieser Schaffensperiode ist die Fernsehserie „Twin Peaks“, mit der Lynch alle bisherigen Konventionen vergleichbarer Produktionen auf den Kopf stellt. Und wieder einmal spielt die Musik im Werk Lynchs eine entscheidende Rolle. Unvergessen der Vorspann mit der monoton-melancholischen Musik von Angelo Badalamenti.

Lynch Filme liefern eine Art Psychoanalyse – nur ohne Therapie. Stets geht es um das Doppelbödige, das Bild hinter dem Bild, die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, das Abgründige hinter der vermeintlich stabilen Fassade. Doch anders als ein Psychoanalytiker maßt sich Lynch nicht an, diese Visionen, Projektionen und Träume zu deuten. Seine Filme bieten keinen Halt und entziehen sich jeder vermeintlich klaren Deutung. David Lynch erinnert uns Zuschauer daran, was Kino wirklich kann und ist: die große Illusionsmaschine, die jeder billigen Vereindeutigung der Welt entgegensteht.

Die beiden Roadmovies „The Straight Story“ und „Mulholland Drive“ markieren zusammen mit dem Thriller „Inland Empire“ das Spätwerk Lynchs. In der Folge wendet sich der Regisseur der Fotografie zu, produziert Videoclips, agiert als Designer und Musiker. 2013 stellt Lynch einen Kurzfilm über die Produktion von Lithographien online.

Zu Lynch fantastischer Welt passt auch die „David Lynch Foundation for Consciousness Based Education and World Peace“, die Meditationsprogramme in Schulen förderte und Stipendien zum Erlernen der transzendentalen Meditation vergab. Auf seinem YouTube Kanal produzierte Lynch in den letzten Jahren vor allem einen satirischen Wetterbericht. Wie seine Familie mitteilte, ist der Ausnahmekünstler am Mittwoch im Alter von 78 Jahren gestorben.