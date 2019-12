Und täglich widerlegt wird. Einen Tag nämlich nach dem Zeit-Interview wurde die Auswertung des jüngsten öffentlich-rechtlichen Talkshow-Jahrgangs publik. Demnach war die von ARD und ZDF gemeinsam gekürte Königin der Einladungen Annalena Baerbock, die Ko-Vorsitzende der Grünen. Sie beerbte in der Spitzenposition ihren Vorstandskollegen Robert Habeck, der 2018 am häufigsten eingeladen worden war. Niemanden lassen ARD und ZDF in ihren Talkshows so gern zu Wort kommen wie das grüne Spitzenpersonal. Die derzeit im Bundestag stärkste Oppositionspartei, die AfD, ist weiterhin „stark unterrepräsentiert“.