So erreichen Sie Jan David Zimmermann:

„If I cannot inspire love, I will cause fear“ – Mary Shelley, Frankenstein

Obwohl man sich in Literatur und Film – besonders im Horror- und Thriller-Genre – vielfach mit der Hybris und dem Schrecken entgleister Forschung beschäftigte (allen voran Mary Shelleys „Frankenstein“ von 1818), so herrscht gegenwärtig in der Öffentlichkeit ein Bild von Wissenschaft vor, welches eigentlich infrage gestellt werden müsste.