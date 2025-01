Auf einer Reise durch Neuseeland wurden wir von dem Inhaber eines kleinen Lebensmittelladens gefragt, woher wir kommen. Nach unserer Antwort sagte er: „Now you are in New Zealand. No littering, no graffiti, no bullshit“, und gab uns mit einem breiten und stolzen Grinsen unsere Einkaufstüte. Tatsächlich haben wir auf unserer vierwöchigen Reise so gut wie keine Graffiti gesehen und auf den Straßen herumliegenden Müll auch nicht. Ähnlich ergeht es Besuchern der Schweiz, und auch in Österreich ist die Dichte der Graffiti relativ gering. Und dann kehrt man zurück nach Deutschland und erlebt, wie sich mit dem Grenzübertritt das Bild ändert.

Graffiti sind bei uns inzwischen allgegenwärtig. Auf Brückenpfeilern, Schallschutzwänden, Häuserfassaden, Straßenbahnen, Zügen, Zäunen und heruntergelassenen Rollläden, auf jeder Form von Schildern, allen Bushaltestellen und in jeder U-Bahn. Sie prägen unser Stadtbild, und es gibt inzwischen nichts mehr, was die Sprayer noch achten. Ob eine Fassade alt oder neu ist, ob sie zu einem Fachwerkhaus gehört oder einem Neubau, spielt keine Rolle. Alles, was besprüht werden kann, betrachten sie als ihre Leinwand.

Natürlich muss man differenzieren. Es gibt Graffiti, die künstlerisch wertvoll sind, weil sie von Könnern angefertigt wurden. Wenn man ein solches Graffiti sieht, bleibt man stehen und betrachtet es – schon deshalb, weil es extrem selten ist. Der Rest teilt sich in zwei Gruppen. Einmal die Möchtegern-Künstler, die sich in aller Regel auf drei bis vier Buchstaben spezialisiert haben, die sie, vermutlich nach langem Üben, in zumeist runden Formen sprühen können. Und dann sind da noch die Tags, die einfach mit dem Edding oder der Sprayflasche an die Wand gekritzelt werden. Sie markieren das Revier des „Künstlers“. Hunde heben dafür das Bein. Diese Tags haben ein Eigenleben entwickelt, denn inzwischen signieren sie nicht mehr ein Graffiti, sondern werden einfach so angebracht.

Chicago ist frei von Graffiti, und die Chicagoer sind darauf mächtig stolz

Ein Graffiti anzubringen, ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Sachbeschädigung und als solche eine Straftat. §303 StGB sieht dafür eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Gefängnis vor. Handelt es sich um eine gemeinschädliche Sachbeschädigung, weil öffentliches Eigentum beschädigt wurde, können bis zu drei Jahre Haft verhängt werden. Zusätzlich können an Sprayer zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gestellt werden, die immerhin 30 Jahre Bestand haben. Dazu kommt es jedoch sehr selten. Bundesweit lag die Aufklärungsrate 2023 bei etwa 13 Prozent. Zählt man die Fälle hinzu, die nicht zur Anzeige gebracht wurden, dürfte die Aufklärungsrate sehr viel niedriger sein.

Es kann leicht der Eindruck entstehen, dass gegen Graffiti einfach kein Kraut gewachsen ist und man sich eben damit abfinden muss. Das ist falsch. Den Gegenbeweis tritt eine Stadt an, der man das vermutlich nicht zugetraut hätte: Chicago. Die Stadt ist frei von Graffiti, und die Chicagoer sind darauf mächtig stolz. Touristen werden bei jeder Stadtführung ausführlich darauf hingewiesen, dass die Abwesenheit von Graffiti Chicago von New York unterscheide. Wir können das, die nicht! Erreicht hat das die Stadt durch konsequentes Vorgehen. Es gibt eine mobile Einheit, die jedes Graffiti, das gemeldet wird, sofort entfernt. Die Meldungen kommen von den Bewohnern der Stadt und gehen über ein eigens eingerichtetes Portal direkt an die zuständige Behörde. Wenn man es will, kann man Graffiti also erfolgreich bekämpfen. Die Tatsache, dass das bei uns nicht geschieht, hat deshalb damit zu tun, dass wir es nicht wollen! Was sagt das über uns?

Man kann an dieser Stelle nur spekulieren, denn systematische empirische Forschung dazu liegt meines Wissens nicht vor. Was nicht heißt, dass Graffiti von der Wissenschaft nicht intensiv untersucht werden. Beispielsweise gibt es das Projekt INGRID, in dem die Universitäten Mannheim und Paderborn eine Datenbank zu Graffiti angelegt haben, die vor allem von Sprachwissenschaftlern und Vertretern der Kunstgeschichte genutzt wird. Aber das ist die Perspektive der Sprayer. Was die Menschen denken, deren Wände herhalten müssen und die in einer Graffiti-Umwelt leben, ist nicht wirklich bekannt, weil systematische empirische Untersuchungen fehlen.

Jedes illegal angebrachte Graffiti bedeutet, dass Eigentumsrechte missachtet wurden

Auch eine vergleichende Kulturwissenschaft, die die Frage untersucht, warum Neuseeland frei von Graffiti ist und Deutschland davon übersät, sucht man vergebens. Was man weiß, ist lediglich, dass Menschen illegale Graffiti geringer Qualität ablehnen, legale, künstlerisch anspruchsvolle dagegen begrüßen. Daraus darf man den Schluss ziehen, dass eine starke Mehrheit dagegen ist, dass Häuser und öffentliche Einrichtungen mit Graffiti und Tags überzogen werden. Warum tun wir dann nichts dagegen?

Jedes illegal angebrachte Graffiti bedeutet, dass Eigentumsrechte missachtet wurden. Wenn eine Gesellschaft anfängt, das als „normal“ zu betrachten, wenn sie davor kapituliert, dann zieht sie damit das Recht auf Eigentum grundsätzlich in Zweifel. Ganz offensichtlich ist es nichts, was geschützt werden muss. Wenn es um öffentliches Eigentum geht, dann scheint das erst recht zu gelten. Wenn es allen gehört, dann gehört es doch niemandem! Aber das ist falsch, denn Straßen und Brücken, Schilder und Ampeln sind öffentliches Eigentum, weil sie allen dienlich sind. Weil das Eigentumsrecht an diesen Dingen extrem verdünnt ist, bedürfen öffentliche Einrichtungen besonderen Schutzes. Die Ästhetik unserer Städte ist ein öffentliches Gut, von dessen Konsum niemand ausgeschlossen werden kann. Deshalb darf diese Ästhetik nicht Menschen überlassen werden, die im Dunkel der Nacht darüber entscheiden, wie ein öffentlicher Gegenstand auszusehen hat. Das ist Aufgabe gewählter Repräsentanten freier Menschen.

Legale Flächen für Graffiti freizugeben, ist eine mögliche Gestaltungsvariante, die legitim ist, wenn sie transparent und demokratisch legitimiert getroffen wird. Aber das geschieht viel zu selten. Es entsteht der Eindruck, als habe sich die Gesellschaft aufgegeben, als glaubten die Menschen, dass sowieso alles um sie herum fremdbestimmt ist, von dunklen Mächten, gegen die es kein Mittel gibt. Die eigene Ohnmacht begegnet ihnen beim Kontakt mit einer überbordenden und immer unverständlicher daherkommenden Bürokratie genauso wie beim Gang durch das eigene Viertel, dessen Ästhetik andere gestaltet haben.

Parallel zu den Graffiti haben sich andere Formen von Vandalismus ausgebreitet

Die ungestrafte Missachtung von Eigentumsrechten, privaten wie öffentlichen, hat Nebenwirkungen. Sie beschleunigt die Erosion von Gemeinwesen, von sozialen Normen, von Zusammenhalt und Verantwortungsgefühl. Parallel zu den Graffiti haben sich andere Formen von Vandalismus ausgebreitet. Der lässige Umgang mit Müll auf unseren Straßen, den Autobahnen und Raststätten und die Art und Weise, wie mit öffentlichen Toiletten verfahren wird, sind die sichtbarsten Fälle, bei denen es einen empirisch belegten Anstieg gibt.

Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass dies veränderten Konsumgewohnheiten – vor allem dem Aufkommen der Einwegverpackungen – zuzuschreiben sei. Aber der Vergleich mit anderen Ländern, in denen die gleichen Konsumgewohnheiten existieren, ein Anstieg des „Littering“ aber nicht festzustellen ist, lässt Zweifel daran aufkommen. Vielmehr verstärkt sich der Verdacht, dass wir es tatsächlich mit einer Erosion sozialer Normen zu tun haben. Aus der Literatur ist bekannt, dass die Beschädigung solcher Normen einen selbstverstärkenden Effekt haben kann. Der berühmte „Broken-Window-Effekt“ macht das sehr anschaulich.

Bleibt die Frage, warum wir nicht stärker dafür kämpfen, dass die sozialen Normen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, geschützt werden. Auch an dieser Stelle kann man nur spekulieren. Es könnte damit zusammenhängen, dass die deutsche Politik seit vielen Jahren fast ausschließlich Themen besetzt, die Menschen Angst machen. Vor dem Klimawandel, dem demographischen Wandel, vor Krieg, vor Migration, vor einem drohenden wirtschaftlichen Abstieg und so weiter. Sich für den Erhalt von Gemeinschaft einzusetzen, setzt Zuversicht und eine positive Grundeinstellung voraus – Angst steht dem eher im Wege. Vielleicht braucht Deutschland eine Politik, die wieder Gestaltung im positiven Sinne in den Vordergrund stellt und nicht die angstgetriebene Gefahrenabwehr. Das Entfernen der Graffiti könnte ein guter Anfang sein.