Früher war alles besser. Die Politiker waren rechtschaffen. Sie waren kompetent. Die Bürger prosperierten. Der Staat wurde gut regiert, von Leuten mit Autorität, die wussten, was sie taten. Wie anders ist das heute! Maß und Mitte sind abhanden­gekommen, jeder denkt an sich zuerst. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Korruption wuchert. Die politische Elite: eine skrupellose Oligarchie. Sie treibt nichts als Macht- und Geldgier, hat sich dem Volk entfremdet und macht, was sie will. Die Republik ist auf einer schiefen Ebene.

Der so redet, ist kein Politiker oder Publizist unserer Tage, die Republik nicht die Bundesrepublik. Der schwarzseherische Blick auf die Zeitläufte ist mehr als 2000 Jahre alt, scheint aber kaum etwas von seiner Aktualität verloren zu haben. Um 40 v. Chr., Caesar ist gerade ermordet worden, schreibt Sallust – Ex-Politiker, Immobilienmagnat und Gefolgsmann des Diktators – seinen Standesgenossen im Senat harsche Kritik ins Stammbuch: „So wurde alles in zwei Teile zerrissen, der Staat, der die Mitte gebildet hatte, zerfleischt.“