Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero und Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “. Er lebt in München.

Für die taz ist Elon Musk ein , der „derzeit aus einem ohnehin nur mittelmäßigen Medium ein unbenutzbares Chaos“ macht. Ich sehe das ein wenig anders. Abgesehen davon, dass Musk eher kein Rechter im republikanischen Sinne ist, sondern, wenn überhaupt, eher ein Libertärer, was in vermeintlich progressiven Kreisen – in denen man spätestens seit Corona ganz heiß auf Zucht und Ordnung ist – gerne verwechselt wird, finde ich den Begriff „Chaos“ reichlich überzogen.

Die Marke Twitter gibt es mittlerweile seit 15 Jahren und vor der Übernahme durch Musk ist dort kaum etwas geschehen, das sich auch nur ansatzweise als Innovation oder entscheidenden Schritt hin zu einer Marke bezeichnen ließe, die irgendwann in ferner Zukunft endlich schwarze Zahlen schreiben könnte. Derzeit veröffentlicht Twitter zwar keine Zahlen, im Jahr 2021 machte der Kurznachrichtendienst allerdings rund 220 Millionen Dollar Miese.