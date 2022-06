ERZGEBIRGSBAD THALHEIM

Begehungen 2022

Die 20. Ausgabe des Kunstfestivals Begehungen findet erstmals nicht im Stadtraum Chemnitz statt, sondern in der circa 15 Kilometer entfernten Kleinstadt Thalheim. Ausstellungsort wird das seit 2014 ungenutzte Erzgebirgsbad sein. Der 1996 als sogenanntes Spaßbad konzipierte Komplex besteht aus Schwimmhalle samt Rutschen, Sauna und Freibad.

11.08. – 21.08.2022

Erzgebirgsbad Thalheim / Johannes Richter

CHEMNITZ UND UMLAND

European Peace Ride 2022

Die erste Etappe der europäischen Friedensfahrt führte im letzten Jahr nach Prag und zurück. Als Radsportevent für Amateurradfahrer war es direkt ein richtiger Erfolg. In diesem Jahr soll es nach Polen gehen. Der European Peace Ride ist somit längst mehr als ein Radrennen. Mit verschiedenen Aktionen werden weite Teile der Bevölkerung in das Projekt integriert. Am Ende steht ein gesamtgesellschaftliches Event.

03.09. – 04.09.2022

Peace Ride / CWE/PR/Arndt Hecker

STADTHALLENPARK CHEMNITZ

Makers United. Die Macherwoche

Eine Woche voller Abwechslung, Mitmachangebote und Workshops, in der man seine kreative Ader entdecken und ausleben kann. Innerhalb von vier Tagen entführen nationale und internationale Kreative, Forscher, Macher, Künstler und viele mehr in ihre jeweiligen Welten. In Ausstellungen bei der „Visions of Europe“ zeigen sie vergangene und zukünftige Kulturhauptstädte und deren Errungenschaften. Daneben wird es musikalische Unterhaltung und ein buntes Speisen- und Getränkeangebot geben.

07.07. – 10.07.2022



Makers United / Kati Hilmer-Fotostudio Escherich

CITY CHEMNITZ

Moving Garden

Die spanische Künstlerin Maider López lädt zu einer künstlerischen Aktion in die Chemnitzer City ein. Unter dem Titel Moving Garden sollen Menschen zusammenkommen, um ein Zeichen für Vielfalt und Nachhaltigkeit zu setzen. Die künstlerische Intervention soll die Bürger mit ihrer Stadt, der Umwelt und dem Thema Nachhaltigkeit zusammenbringen und gleichzeitig die Makers United eröffnen.

02.07.2022

Moving Garden / Sven-Gleisberg

CITY CHEMNITZ

5. Hutfestival

Chapeau Chemnitz! Bunte und internationale Straßenkunst, für die sich die Chemnitzer Innenstadt in eine riesige Open-Air-Bühne verwandelt; auf der Musiker, Jongleure, Performance-Künstler und Artisten die Stadt in einen Farbenrausch hüllen.

27.05. – 29.05.2022



Hutfestival / Johannes Richter

ÜBERALL

WE PARAPOM!

Das Kunstprojekt „WE PARAPOM! – Kollektive europäische Parade der Apfelbäume“, das von der österreichischen Künstlerin Barbara Holub kuratiert wird, ist eines der ersten sichtbaren Projekte im Programm der Kulturhauptstadt. In einer Achse quer durch die Stadt und über Grundstücksgrenzen hinweg werden bis zu 2000 x 2 Bäume verschiedener europäischer Apfelsorten gepflanzt.

Bis Frühjahr 2025



WE PARAPOM! / Ernesto Uhlmann

WE PARAPOM! / Ernesto Uhlmann



Dies ist ein Artikel aus dem Sonderheft „Chemnitz Capital“ von Cicero und Monopol. Die Inhalte sind auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts zur Verfügung gestellt.