Selbstbestimmungsgesetz - Die Abschaffung des Körpers

Mit Nachdruck arbeitet die Bundesregierung am sogenannten „Selbstbestimmungsgesetz“, also der Abschaffung des Körpers als biologische Tatsache. Diese Körperfeindlichkeit hat in Europa eine lange Tradition. In den USA wurde sie in Gestalt des Puritanismus prägend. Nun kehrt die Verachtung des Körpers nach Europa zurück.