Fast wollte man sich freuen, wo doch gerade Uwe Tellkamp den Literaturbetrieb mit seinem unlesbaren, raunenden, ziegelsteindicken Roman „Der Schlaf in den Uhren“ in ein delirierendes Wachkoma versetzt hat, dass wenigstens bei den Literaten noch etwas Halligalli ist. Wenn man denn wüsste, was da gerade in Gotha bei der Mitgliederversammlung der Schriftstellervereinigung PEN aufgeführt wurde. Ein shakespearesches Königsdrama? „Denver-Clan“? (Für die Jüngeren: Das war eine amerikanische Familienserie der 80er Jahre, in der es wirklich nur um Intrigen, Verrat und andere Fiesheiten ging.) Oder eine Burleske?

Eklat mit Ansage Dass es hoch her gehen würde im thüringischen Gotha, das war absehbar. Schließlich sollte dort auch über den Abwahlantrag gegen PEN-Präsidenten Deniz Yücel entschieden werden, der von fast fünfzig Mitgliedern unterzeichnet worden war. Dass die Atmosphäre aber dermaßen aufgeheizt, destruktiv und vergiftet sein würde, erschüttert dann doch. Eine dünne Mehrheit stimmte für den Verbleib von Yücel im Amt. Der dann eine halbe Stunde später überraschend mit einem Wumm vom Amt zurück- und gleich noch aus dem PEN austrat und verkündete: „Ich will nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein.“