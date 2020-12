So immunisiert sich die ARD gegen jede Kritik

Das alles ist nicht besonders neu oder originell, aber vielleicht ja doch eine Debatte wert. Vielleicht ist es auch so, dass die CDU in Magdeburg einfach ein bisschen spät dran ist – jetzt, wo schon zwölf Landesparlamente den höheren Beitrag abgesegnet haben. Wie die ARD, um deren Finanzierung es ja unter anderem geht, darauf reagiert, hat am 1. Dezember der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Oliver Köhr im Kommentar in den Tagesthemen vorexerziert.