„Die Vögel“ ist ein zauberhaftes Buch voller Einsamkeit und Sommersonne, Mädchen und Jungs, Bäume, Nächte, Seen und Jahreszeiten, das auf anrührende Weise beschreibt, wie zerbrechlich Leben ist.

Ein Geschwisterpaar lebt in armen Verhältnissen am Rande eines Waldes in der Nähe zweier vertrockneter Espen, die ihre Namen tragen: Mattis und Hege. Beide sind um die vierzig, ihre Eltern leben nicht mehr. Hege strickt Jacken, um beide zu ernähren. Ihr Bruder Mattis gilt im Dorf als „Dussel“. Er kann nicht arbeiten. Sein Geist nimmt die Welt mit anderen Sinnen wahr, langsamer, feiner – und letztlich auch als gefährlicher. Aus Mattis’ Perspektive schrieb Tarjei Vesaas 1957 diese unaufgeregte Geschichte, die damit beginnt, dass „etwas Großes passiert“: Ein Schnepfenpaar fliegt nachts über das Haus der Geschwister und erschüttert dadurch das Fundament ihres Alltags.

Das Buch ist im Laufe seiner Geschichte unterschiedlich wahrgenommen worden – mal war es ein Plädoyer für Toleranz, dann eine Geschichte über die Empfindsamkeit des Künstlers. Karl Ove Knausgård, dessen Stil nicht weiter von dem Vesaas’ entfernt sein könnte, bezeichnete „Die Vögel“ einmal als „den besten norwegischen Roman, der je geschrieben wurde“. Für Ian McEwan war es schlichtweg ein „Meisterwerk“. Ve­saas selbst sagte einmal, es sei eine Art „Selbstporträt mit Vorbehalt“.