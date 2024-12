Clemens Böckmann beleuchtet in seinem eindrucksvollen Romandebüt, in dem er Lebensbericht und Stasi-Akten verschränkt, ein besonders perfides Kapitel der DDR-Geschichte, in dem das Regime Kapital schlägt aus den Sehnsüchten vieler Frauen, die es jederzeit als vermeintlich „mannstoll“ und „asozial“ zerstören kann. Das liest sich in seiner dokumentarischen Art zwar manchmal spröde, aber in seiner sachlichen Nüchternheit auch schmerzvoll eindringlich und beklemmend. Ein Buch wie eine Ohrfeige für jeden Ostalgiker.