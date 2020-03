So erreichen Sie Eva C. Schweitzer:

Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist "Europa im Visier der USA"

Ernst Rowohlt, der Gründer des Rowohlt-Verlags, war vier Mal verheiratet und hatte ein Kind mit seiner langjährigen Geliebten. Rowohlt verlegte kontrovers diskutierte jüdische Autoren, darunter Kurt Tucholsky, die von den Nazis als Pornografen geschmäht wurden. 1936 erhielt er Berufsverbot, 1938 wurde er aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Man darf getrost annehmen, dass Ernst Rowohlt sich im Grab umdrehen würde, wenn sein Verlag dem Druck eines Rudels politisch überkorrekter Autoren nachgeben und die Autobiografie des New Yorker Filmemachers Woody Allen — wie Tucholsky eine jüdische Ikone — nicht veröffentlichen würde.

Denn das wird gefordert. Rund 20 Rowohlt-Autoren, darunter die Spiegel-Blogger Sascha Lobo und Margarete Stokowski fordern von ihrem Verlag, Allens Autobiografie „Ganz nebenbei“ zurückzuziehen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der amerikanische Großverlag Hachette Allens Biografie storniert hat. Die englische Ausgabe ist bereits fertig und hätte zeitgleich mit der deutschen Rowohlt-Ausgabe im April erscheinen sollen. Das ist nicht der erste Schlag gegen Allen, zuvor hatte der Internetgigant Amazon einen Deal gecancelt, vier Filme von Allen zu vertreiben.

Der Vorwurf wurde nie belegt

Hachette seinerseits reagierte auf Proteste seiner Mitarbeiter, aber auch auf Drohungen von Ronan Farrow, der seine Geschäftsbeziehung zu Hachette gekündigt hat. Ronan Farrow ist nicht nur Pulitzerpreisträger, Bestsellerautor und der Mann, der Harvey Weinstein mit zu Fall gebracht hat, er ist auch der Sohn von Allens früherer Freundin Mia Farrow. Wer sein Vater ist, ist nicht so ganz klar, entweder Allen oder Frank Sinatra.

Aber von vorne: Woody Allen und Mia Farrow waren ein Traum-Filmpaar, bis Woody eine Affäre mit Mias (nicht seiner eigenen) 21-jährigen Adoptivtochter Soon-Yi anfing. Die beiden sind heute verheiratet und haben zwei Adoptivkinder; seitdem führt Mia Farrow einen Rachefeldzug, für den sie auch ihre übrigen Kinder einspannt. Sie wirft Allen vor, die gemeinsame, damals siebenjährige Tochter Dylan 1992 missbraucht zu haben. Der Vorwurf, der die Polizei und mehrere Gerichte beschäftigte, wurde nie belegt.

Angeschrien, geschlagen, eingesperrt

Ronan Farrow, Mias Lieblingssohn, hat derweil eine Karriere auf der MeToo-Bewegung aufgebaut, die darin gipfelte, dass der Filmproduzent Harvey Weinstein auch aufgrund von Ronans Artikeln wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Nun tun Allens Kritiker so, als sei Allen so eine Art Weinstein 2.0 und die nunmehr 50-jährige Soon-Yi sein hilfloses Opfer. Davon könne gar keine Rede sein, schreibt Moses Farrow, eines der Adoptivkinder von Mia Farrow, in seinem Blog: Mia Farrow habe nach der Trennung von Woody all ihren Kindern eingedrillt, was für ein „schrecklicher Vater“ der sei. Dabei habe Mia, die selbst aus eine dysfunktionalen Familie stamme, ihre Adoptivkinder ständig angeschrien, geschlagen, eingesperrt, oder Gehirnwäschen unterzogen, damit sie kleine Vergehen gestehen.

Soon-Yi habe die Affäre mit Allen nur angefangen, um Mia zu entkommen, wohingehend zwei andere Adoptivkinder Selbstmord begangen hätten. Was den angeblichen Missbrauch von 1992 anging: Der damals 16-jährige Moses war an diesem Tag mit Dylan und dem vierjährigen Ronan in Mias Landhaus, zusammen mit drei Nannies. Es sei völlig ausgeschlossen, dass Allen seine Tochter unbeaufsichtigt auf den Dachboden geführt und missbraucht haben könnte.

Nicht nur wildgewordene politische Korrektheit

Auch Soon-Yi hatte ihren Mann im New York Magazine verteidigt und wurde dafür von ihrem kleinen Bruder Ronan angegriffen. Überhaupt beharken Ronan und Dylan jeden auf Twitter, der sich ihrem Feldzug entgegenstellt, und niemand in der Branche möchte sich Ronans Rache aussetzen. Inzwischen haben sich mehrere Schauspielerinnen, darunter Natalie Portman und Mia Sorvino, dafür entschuldigt, in Allens Filmen aufgetreten zu sein — wobei ihm keine vorwarf, ihr zu nahe getreten zu sein. Selbst Regisseure wie Greta Gerwig distanzierten sich von ihm.

Das ist nicht nur wildgewordene politische Korrektheit. A-List-Schauspielerinnen können sich ganz gut an die vorherrschende gesellschaftliche Strömung anpassen, um die Karriere nicht zu gefährden. Ähnlich sieht es offenbar in der Verlagswelt aus. Dass Hachette von einem Übermaß an emotionalen Einfühlungsvermögen angetrieben wird, darf man ausschließen. Das Haus, eine Tochter des französischen Konzerns Lagardère, dessen Geschäftsführer Jean-Luc Lagardère von Airbus kommt, verlegt beispielsweise das Buch von Donald Trump Jr. Es geht also darum, des lieben Geschäfts wegen dorthin auszuweichen, wo der geringste Druck ist. Dass Allens Gegner nun auch noch behaupten, es gäbe gar keine Zensur, wirkt perfide.

Ausgerechnet Stokowski

Immerhin: Der Schriftstellerverband PEN America stellte sich — vorsichtig — hinter Allen: „Wenn es das Ergebnis sein wird, dass das Buch ungeachtet seines Wertes spurlos verschwindet, dann werden Leser der Chance beraubt, es zu lesen und ihr eigenes Urteil zu fällen“, schreibt PEN. Welcher Linie Rowohlt folgt, wird man sehen. Es gibt auch Autoren wie der Schwulencomiczeichner Ralf König, der Rowohlt auffordert, an Allens Buch festzuhalten. „Es ist schwer erträglich, diesen Mann, der uns über Jahrzehnte wunderbar kluge liebenswerte Filme geschenkt hat — ja, mit all seinen Neurosen, gerade deswegen! — diesen Mann am Ende seines Lebens am öffentlichen Pranger gestellt zu sehen, aufgrund eines aufgeregten und hysterischen öffentlichen Familiendramas.“

Und dass ausgerechnet Stokowski fordert, Allen seines Privatlebens wegen zu zensieren, ist beinahe komisch. Die Spiegel-Kolumnistin ist Trägerin des Kurt-Tucholsky-Preises, immerhin ein Autor, der einerseits radikal gegen jegliche Zensur eintrat, auch wenn sie unter dem Deckmantel der Moral und des Jugendschutzes daherkam und dessen erste Frau andererseits die Scheidung einreichte, weil sie (wie sie sagte), über seine Geliebten hinwegsteigen musste, um in ihr Ehebett zu kommen. Vielleicht sollte Stokowski wenigstens das Preisgeld an ein Frauenhaus stiften.