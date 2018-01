Chronisten, aufgemerkt: „Bei all seinen Aktivitäten glaubte er, er würde etwas Gutes für die Menschheit tun.“ Es ist ein Satz von filmhistorischer Relevanz, der an einem heißen Julimittag in einer ehemaligen Autowerkstatt außerhalb von Rom fällt. Das liegt nicht am Inhalt, sondern am Sprecher: Kevin Spacey bezog sich damit auf Ölmilliardär John Paul Getty, den er gerade in dem Thriller „Alles Geld der Welt“ spielte. Normalerweise wäre es ein belangloses Zitat an einem Filmset gewesen. Jetzt sind es die letzten Worte, die von dem Oscar-Gewinner bis auf Weiteres bei Dreharbeiten zu hören sein werden.

Wegen Anschuldigungen von sexueller Belästigung in mehr als 30 Fällen zog sich der 57-Jährige aus der Branche zurück und musste seinen Stuhl als US-Präsident in der Serie „House of Cards“ räumen. Sein Einsatz in Rom bleibt der Öffentlichkeit vorenthalten. In einem einmaligen Akt schnitt man ihn aus dem fertigen, in Deutschland für den 15. Februar 2017 terminierten Film und drehte seine Szenen mit dem altgedienten Kollegen Christopher Plummer neu. Für Regisseur Ridley Scott keine Ruhmestat. Diese Konsequenz war die surrealste in der Welle von Belästigungs- und Vergewaltigungsskandalen, die Hollywood erfasst hat, seit über 80, teils hochprominente Frauen die mutmaßlichen Vergehen von Filmmogul Harvey Weinstein offenlegten. Bis Ende November hatte allein die Polizei von Los Angeles 28 Verfahren wegen Sexualstraftaten gegen Vertreter der Show- und Medienbranche eröffnet.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Sie haben Zugriff auf Artikel der Printausgabe seit 01/2017 sowie auf die aktuelle E-Paper-Ausgabe. Abonnenten der Print-Ausgabe erhalten den Monatspass zum reduzierten Preis von 1,90 € pro Monat. E-Paper und Kombi-Abonnenten bekommen einen kostenlose Zugang.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.