Die gute Nachricht zuerst: Die Meinungsfreiheit in der deutschen Presselandschaft ist allen Unkenrufen zum Trotz nicht in Gefahr. Zu diesem Urteil muss kommen, wer den gestern veröffentlichten Jahresbericht des Deutschen Presserates für das Jahr 2020 aufmerksam gegen den Strich liest. Denn der erste Eindruck könnte vielleicht ein anderer sein: Noch nie war die Zahl der Beschwerden, die bei der freiwilligen Selbstkontrolle der deutschen Verleger- und Journalistenverbände einging, so hoch wie im Corona-Jahr 2020. Insgesamt 4.085 Einzelbeschwerden sind in den vergangenen zwölf Monaten beim Deutschen Presserat eingegangen, nicht wenige davon haben sich auf dieselben Interviews, Reportagen oder Kommentare bezogen. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren es gerade einmal 2.175 Beschwerden, 2016 und 2017 lag die Zahl der Beschwerdeeingänge sogar unter 2.000.

Dabei ist die gewachsene Zahl der Meldungen zunächst gar nicht verwunderlich, denn es gab viel, über das man sich 2020 – ob nun zu Recht oder zu Unrecht – hätte beklagen können: Da war die taz-Kolumne „All cops are berufsunfähig“ von Hengameh Yaghoobifarah, die gleich 382 Einzelbeschwerden auf sich vereinte, da war der vertrauliche WhatsApp-Chat des einzigen überlebenden Jungen im Fall der mehrfachen Kindstötung in Solingen, der später von mehreren Zeitungen veröffentlicht wurde, und da war natürlich Corona – die Maßnahmen, die Widersprüche und die Proteste. Kein Ereignis dürfte für mehr Aufsehen und Erregung unter den Leserinnen und Lesern deutscher Zeitungen, Magazine und Online-Medien gesorgt haben als der Ausbruch des neuartigen Corona-Virus‘ im chinesischen Wuhan und die daraus folgende weltweite epidemische Lage.