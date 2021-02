Dr. Matthäus Wehowski hat in Tübingen Geschichtswissenschaft und Slavistik studiert, sowie ein Gastsemester an der MGU in Moskau absolviert. Derzeit ist er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU-Dresden tätig. Im November 2020 erschien seine Dissertation mit dem Titel „Deutsche Katholiken zwischen Kreuz und Fahne: Konfessionelle Mobilisierung und nationale Aushandlungsprozesse in Slawonien und Ost-Oberschlesien (1922–1926)“ im Verlag des Herder-Instituts in Marburg.

Historikerinnen und Historiker aus aller Welt blickten in den letzten Wochen besorgt in Richtung Polen, da sie eine Einschränkung der freien Forschung befürchteten. Wer möchte gerne zu einem Thema arbeiten, wenn am Ende ein Gerichtsverfahren droht? Gegen die beiden Wissenschaftler Barbara Engelking und Jan Grabowski lief ein Zivilprozess wegen Verleumdung. Engelking ist Gründerin des Zentrums zur Erforschung des Holocaust an der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Grabowski forscht an der Uni Ottawa.

Die Klage eingereicht hat die Nichte eines Dorfvorstehers, die den beiden Historikern vorwirft, dessen Andenken beschmutzt zu haben. Das am 9. Februar verkündete Urteil sah zwar von einer Geldstrafe ab, verlangte aber von den beiden Wissenschaftlern eine öffentliche Entschuldigung. Wie ist dieser Prozess in die aktuelle polnische Geschichtspolitik einzuordnen?

Der Zweite Weltkrieg ist bis heute ein Fixpunkt der polnischen Erinnerungskultur. Von 1939 bis 1944 war das Land besetzt, und die Zukunft der gesamten polnischen Kultur stand in Frage. Im Gegensatz zu anderen okkupierten Gebieten – wie in Frankreich oder Norwegen – installierten die Deutschen in Polen kein Kollaborationsregime. Deutschland annektierte den Westen Polens und richtete im Osten das sogenannte „Generalgouvernement“ ein. Dort hatte Hans Frank als Gouverneur das Sagen, der bis heute als Personifikation des NS-Terrors in Polen gilt.

Forschung zum ländlichen Raum In beiden Okkupationszonen begannen SS, Gestapo und sogenannte Einsatzgruppen systematisch damit, polnische Eliten zu ermorden: Professoren, Priester, Offiziere, Ärzte. Der Rest der Bevölkerung sollte den Deutschen als Zwangsarbeiter dienen, erhielt minimale Rationen an Lebensmitteln und war ständiger Willkür ausgesetzt. Das Generalgouvernement war zudem von den Deutschen als „Sammelbecken“ für die jüdische Bevölkerung konzipiert, die aus anderen Teilen Europas dorthin deportiert wurde: Als Zwischenstation vor der Vernichtung in den Konzentrationslagern.