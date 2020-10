Die Spaltung westlicher Gesellschaften

Dann fiel der Eiserne Vorhang und Deutschland wurde, vor nunmehr 30 Jahren, wiedervereinigt. Für einen historischen Wimpernschlag konnte man meinen, die Geschichte käme nun an ein Ende und das postnationale Gesellschaftsmodell des Westens werde seinen Siegeszug um die Welt antreten. Und im gewissen Sinne tat es das auch in Gestalt einer globalisierten Ökonomie. Gegen diese und ihre gesellschaftlichen Kollateralschäden formierte sich allerdings politischer Widerstand: In Frankreich feierte die Front/Rassemblement National Erfolge, Großbritannien trat aus der EU aus, in den USA wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt und in Deutschland etablierte sich die AfD.