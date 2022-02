Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Vermutung geäußert, dass die rasche Ausbreitung der Omikron-Coronavirus-Variante das Ende der Pandemie einläuten könnte, da die Immunität kurzfristig ansteigen wird. Andere Forscher hingegen warnen, die Situation sei weiterhin unbeständig und schwer zu modellieren. Unterschiedliche Impfstoffstrategien, -typen und Aufnahmeraten von Land zu Land sowie schwankende Infektions- und Erholungsraten haben zu einer vielfältigen immunologischen Landschaft geführt. Wie wird es also enden? Nicht mit Omikron, sagen diese Wissenschaftler voraus. „Dies wird nicht die letzte Variante sein, und die nächste Variante wird ihre eigenen Merkmale haben“, so Graham Medley, der sich mit der Modellierung von Infektionskrankheiten befasst.

Da es unwahrscheinlich ist, dass das Virus vollständig verschwindet, wird Covid-19 nach Ansicht der Wissenschaftler unweigerlich zu einer endemischen Krankheit werden. Aber das ist ein unsicheres Konzept, das für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen hat. „Ich denke, es besteht die Erwartung, dass das allgemeine Verhalten irgendwie auf eine Situation hinausläuft, in der wir so viel Immunität in der Bevölkerung haben, dass wir keine sehr tödlichen Epidemien mehr erleben“, sagt Sebastian Funk, Epidemiologe an der London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Der Übergang zur Endemie, also zum „Leben mit dem Virus“ ohne Einschränkungen und Schutzmaßnahmen, lasse sich jedoch nur schwer genau modellieren, fügt Funk hinzu. Das liege zum Teil daran, dass selbst die besten Krankheitsmodelle kaum vernünftige Vorhersagen machen können, die länger als ein paar Wochen im Voraus reichen. Aber auch daran, dass die Endemie eine Ermessensentscheidung darüber sei, wie viele Todesfälle die Gesellschaft zu tolerieren bereit ist, während die Weltbevölkerung stetig eine Immunität aufbaut.

Vielfältige immunologische Landschaft

Die Heterogenität der immunologischen Ausgangssituation und andere wichtige Faktoren wie die Bevölkerungsdynamik in den einzelnen Ländern machen es schwierig, die internationale Ausbreitung von Omikron genau vorherzusagen oder beispielsweise zu beurteilen, wie sich die Variante in Ländern mit niedrigeren Impfraten durchsetzen könnte. „Es ist sehr schwer, diese Frage zu beantworten“, sagt Julian Tang, ein beratender Virologe am britischen Leicester Royal Infirmary.

In den ersten Tagen der Pandemie konnten die Forscher davon ausgehen, dass die meisten Menschen weltweit gleichermaßen anfällig für eine Infektion sind, da Covid-19 eine neue Krankheit war und es noch keine Impfstoffe gab. Doch zwölf Monate mit unterschiedlichen Impfstoffstrategien, -typen und Einführungsraten von Land zu Land sowie schwankenden Infektions- und Heilungsraten haben eine vielfältige immunologische Landschaft hinterlassen.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Infektion zu einer Krankenhauseinweisung führt, ist ein entscheidender Parameter. Aber wir schätzen das jetzt in einer offensichtlich immunologisch nicht naiven Population“, sagt Mark Woolhouse, ein Epidemiologe für Infektionskrankheiten an der Universität von Edinburgh, der auch die Regierung berät. „Wenn man diese Art von Schätzungen vornimmt, sollte man sie eigentlich für jede Bevölkerung, die einen interessiert, neu erstellen. Und das gilt überall.“

