Peter Schallenberg ist Professor für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät Paderborn. Er war Leiter der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle (KSZ) in Mönchengladbach. Von 2018 bis 2023 war er Berater im Vatikan.

Natürlich verlässt der verschärfte Kurs der Union in der Migrationspolitik in der Frage des Asylrechts nicht wissentlich den Boden des Grundgesetzes, auch wenn dies die ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp – und ähnlich auch der Brief der beiden Leiter des evangelischen und katholischen Büros in Berlin an die Abgeordneten im Deutschen Bundestag – glauben machen will. Denn dass Menschen Recht auf Asyl in Deutschland haben, wenn sie um ihr Leben im Ausland fürchten müssen, steht fest und wird von niemandem bezweifelt. Und ebenso gilt Artikel 1 Grundgesetz als Grundstein unserer Verfassung und unseres Staates: Die Menschenwürde ist unantastbar und absolut zu schützen.

Der Hund begraben und der Hase im Pfeffer liegen in trauter Eintracht ganz woanders, nämlich da, wo es schwierig wird in der Interpretation dessen, was es heißt, über unmittelbare Lebensgefahr hinaus in der Würde bedroht zu sein und deswegen Recht auf Asyl zu haben: Gilt das, um nur einige Beispiele zu nennen, etwa nur in Situationen echter Lebensbedrohung und Haft mit Folter? Oder gilt es auch für alternative sexuelle Lebensformen und aufgezwungene Kinderehen für Mädchen? Oder für grundsätzlich freie Meinungsäußerung oder Regimekritik in Diktaturen? Oder betrifft es auch (im Vergleich zu Deutschland) unmenschliche Haftbedingungen – und wer entscheidet das?