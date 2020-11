Es war bereits Ende 2017, als die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter den Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt zu einem zuwanderungskritischen Vortrag über den „Polizeialltag in der Einwanderungsgesellschaft“ an die Frankfurter Goethe-Universität einlud. Ein offener Austausch sollte es werden, doch es kam im Vorfeld zu Protesten. 60 von Schröters Kolleginnen und Kollegen forderten in einem offenen Brief die Wiederausladung des Gewerkschaftsmannes mit der anderen, nicht zu akzeptierenden Meinung. Schließlich gab Schröter nach, und das geplante Podium fiel ins Wasser. Der Frankfurter Streit um die Grenzen der Meinungsfreiheit aber blieb bestehen und schwillt nicht nur an der Goethe-Universität bis heute weiter.