Am frühen Abend des 16. November 2018 versammelte sich eine Gruppe empörter Studenten vor dem Debattierclub der Universität Oxford, der Union. Ziel ihrer Proteste war Steve Bannon, der ehemalige Manager der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump, dessen Besuch einige Tage zuvor kurzfristig angesagt worden war. Entschlossen, dem Rechtspopulisten den Eintritt zu versperren, bildeten die Demonstranten eine Menschenkette um das Tor der Union. Ihr Hauptziel verfehlten sie dabei: Schlussendlich wurde Bannon, wenn auch mit erheblicher Verspätung, heimlich durch einen Hintereingang in einen halbleeren Hörsaal geschleust.

An sich war Bannons Rede kaum inspirierend, banal sogar. Gespickt mit Seitenhieben gegen die Demonstranten stellte sie hauptsächlich seinen Versuch dar, sich in bester populistischer Tradition als selbstlosen Vertreter der amerikanischen Arbeiterschaft zu verkaufen. Trotzdem schlugen die Ereignisse des Abends unter uns Studenten ein wie ein Meteor. Auf ‚Oxfess‘, einer beliebten Facebook-Seite, auf der normalerweise anonyme Liebesgeständnisse oder sexuelle Beichten hinterlassen werden, brach am nächsten Tag ein regelrechter Wortkrieg aus. Aus dem Kunterbunt aus differenzierter Kritik und wüster Beleidigung kristallisierten sich allmählich zwei Lager heraus: die, die das Vorgehen der Demonstranten als berechtigten Eingriff in die Laufbahn eines bedrohlichen Hochstaplers verteidigten, und jene, die es als Sakrileg gegen das angelsächsische Gebot der „Free Speech“, der Redefreiheit, empfanden. „Im Hinblick auf die Arroganz, mit der mir von den Protestierenden gestern das Recht zur freien Meinungsbildung entzogen wurde, ist mir nun klar geworden, warum die Amerikaner für Donald Trump gestimmt haben“, verkündete ein Kommentar. „Keiner hat das Recht, einen Faschisten durch so eine prestigereiche Plattform wie die Oxford Union salonfähig zu machen“, entgegnete ein anderer.

Das Private wird politisch

Ich und meine Freunde waren schockiert. Mit einem Schlag hatte sich in unserer Generation, die bisher lediglich für ihre Sorglosigkeit und ihren Optimismus bekannt gewesen war, eine Kluft aufgetan. Unbemerkt hatte sich diese Polarisierung angebahnt. Nun brach Sie urplötzlich unter der Oberfläche hervor. Das Private war politisch geworden. Bei Redefreiheit und Rechtspopulismus handelte es sich nicht mehr nur um theoretische Konzepte und abstrakte Gedankengebäude, sondern um Themen, die für unser alltägliches Leben eine spürbare Bedeutung hatten. Wie aber war es dazu gekommen? Wann hatten unsere Weltbilder begonnen, sich so radikal auseinander zu entwickeln, dass wir uns nun verbissen und voller Unverständnis gegenüber standen? Und wieso war das so lange unentdeckt geblieben?

Ich selbst steckte zu der Zeit in den Vorbereitungen für meine Bachelorarbeit, in der es um den Schah-Besuch und die Studentenbewegung von 1968 ging. Das Debakel um Bannon diente mir als Denkanstoß: Auch damals war eine Generation übergreifend politisiert worden. Trotzdem unterschied sich die damalige Situation von der jetzigen. Bei Vertretern der 68er-Generation findet man ein stabiles Weltbild, ein Bewusstsein gegenüber Misständen und Widersprüchen in der Gesellschaft und einen Willen, gemeinsam deren Aufhebung zu erreichen. In einem 1967 aufgezeichneten Interview mit Günter Gaus schilderte Rudi Dutschke seinen Glauben, dass die Menschheit sich an vorderster Front eines historischen Entwicklungsprozesses befände. In diesen könne sie aber selbst eingreifen und so die Zukunft nach ihrem Willen gestalten.

Der Triumph der liberalen Demokratie

Heute fehlt die Bereitschaft, einander die Hand zu geben und die Geschichte in die Hand zu nehmen. Zwar gibt es noch immer offene Kriege, Hungersnöte und wachsende Ungleichheit, doch verstehen wir sie nicht als Bestandteile eines historischen Prozesses. 1992, einige Jahre bevor die meisten Mitglieder meiner Generation zur Welt kamen, prognostizierte der Politologe Francis Fukuyama in seinem Buch „Das Ende der Geschichte“, dass das Ende des Kalten Krieges den permanenten Triumph der liberalen Demokratie mit sich bringen würde. Tatsächlich gehörten für uns Rassismus, Krieg und Diktatur zu einer Vergangenheit, unter die man einen klaren Strich gezogen hatte, sodass sie uns nur noch aus dem Geschichtsunterricht vertraut waren.

Sicherlich waren wir uns der Existenz zahlreicher Probleme bewusst. Als Teenager machten wir erste Erfahrungen mit Mobbing und Ausgrenzung – und in Extremfällen auch mit Magersucht, Ritzen und Suizid. Zu diesen gesellschaftlichen Problemen gab es sehr wohl auch Pendants in der Weltpolitik: Als ich in die siebte Klasse kam, begann der Arabische Frühling, während ich in der Oberstufe war, geriet die Flüchtlingskrise in Fahrt. Obgleich wir uns dieser Probleme bewusst waren, wurde die Frage nach dem „warum“ in diesen Fällen immer an den Rand gedrängt. Es war eben so. Von Ursachen, die man durch menschliches Handeln beheben könnte, sprach man nicht. So geriet die Suche nach Lösungen aus dem Fokus, und eine seltsame Paralyse setzte ein.

Das Ende der Paralyse

Der Streit, den der Bannon-Besuch unter uns Studenten vom Zaun brach, zeugt für mich von einem Ende jener Paralyse. Die verbissenen Meinungsunterschiede zwischen uns Studenten entspringen einem tief verankerten emotionalen Bedürfnis, sich politisch zu engagieren und nach Lösungen für gesellschaftliche und politische Probleme zu suchen. Bleibt dieses Bedürfnis jedoch unausgesprochen, droht unsere Politisierung zu erlöschen – oder schlimmstenfalls von Demagogen wie Bannon für die falschen Zwecke missbraucht zu werden. Um das zu verhindern, bedarf es einer politischen Weltanschauung, mit der wir die Probleme unseres Zeitalters in einen größeren Zusammenhang einordnen können, um gemeinsam Lösungen zu finden. Für Dutschke und seine Generation erfüllte diese Rolle der Marxismus, der politische und gesellschaftliche Probleme im privaten Besitz der Produktionsmittel verortete. Heute halten viele diese Weltanschauung für diskreditiert. Trotzdem müssen wir Äquivalente formulieren, die unserer Generation eine visionäre, konstruktive Politik ermöglicht.

Junge Menschen interessieren sich nicht für Politik, sagen die einen. Die Politik interessiert sich nicht für die jungen Menschen und ihre Anliegen, sagen die anderen. Tatsache ist: Politik wird mehrheitlich von älteren Leuten gemacht und zunehmend auch für ältere Leute, denn die bilden den größten Anteil der Wähler. Mit unserer Serie „Junge Stimmen“ wollen wir darum jenen Gehör verschaffen, die schließlich auch unsere Zukunft sind. Dieser Beitrag macht den Auftakt.