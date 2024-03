Am Sonntagabend jedenfalls meldete sich die Nachfolgerin von Anne Will nach einer ersten kurzen Sendepause zurück. Dafür hatte sich Miosga den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ins Studio geladen. Zentrale Fragestellung: „Wie geht Politik in ernsten Zeiten, Herr Söder?“. Der CSU-Chef hatte es namentlich sogar in den Sendungstitel geschafft.