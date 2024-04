Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Es kann nicht schaden, vor einer inhaltlichen Debatte erstmal Gemeinsamkeiten zu identifizieren. So geschehen bei Sandra Maischberger am Montagabend (22. April), als FDP-Vize Wolfgang Kubicki und die derzeitige Chefin der Grünen Jugend, die 26-jährige Svenja Appuhn, aufeinandertrafen, um über Sinn und Unsinn dieser Ampelkoalition zu diskutieren. Die Gemeinsamkeit: Beide haben das Bundesverdienstkreuz auf dem Sideboard stehen (oder alternativ irgendwo an der Wand hängen). Wegen Verdiensten für die Demokratie. Das war es aber auch schon weitgehend mit den Gemeinsamkeiten.

Die Unterschiede sind bereits äußerliche. Hier eine junge Frau, dort ein älterer Herr. Er im Anzug, sie in Jeans und Sneaker; quasi eine politische Generationendebatte, von der man sich mit ein bisschen Imagination vorstellen kann, dass sie beim Familienfest zwischen – wir wollen dem 72-jährigen Kubicki ja nicht zu nahe treten – Onkel und Nichte stattfindet. Einig war man sich dann auch immerhin darin, dass die Ampel kein Bundesverdienstkreuz verdient hätte. Appuhn findet: Nein, weil die „Ampel im großen Stil daran scheitert, für Gerechtigkeit im Land zu sorgen“. Und dass Kubicki so seine Probleme mit dieser Realampel hat, das müssen wir an dieser Stelle wohl nicht näher ausführen.