Im 19. Stockwerk scheint die Welt noch in Ordnung. Wer dort trinkt und plaudert, der spürt sie noch, die alte Medienwelt aus Druckertinte und Papier. Es braucht nicht einmal viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie Axel Cäser Springer und Helmut Schmidt in zwei der braunen Lederfauteuils sitzen und bei einem Glas Wein über die RAF oder die DDR sprechen. An diesem Ort also feierte Döpfner jüngst seinen runden Geburtstag. Geladen war auch eine alte Bekannte: Marion Horn.