In linken und woken Kreisen wird Hotz vor allem für seine Tweets gefeiert, die angeblich gute und kluge „Punchlines“ enthalten sollen, sich unterm Strich aber immer wieder intellektuell in vorhersehbaren Gut-Böse-Schemata erschöpfen, wie man sie verlässlich auch im „ZDF Magazin Royal“ beobachten kann, wo das Prinzip in etwa lautet: Alles Nazis, außer Böhmermann, El Hotzo und ihre Gesinnungsbrigaden.