Normalerweise besuche ich keine Lesungen, da das Berliner Publikum die hörenswerten Autoren, die es noch gibt, nicht zu schätzen weiß und sie entsprechend schlecht behandelt. Kürzlich aber war ich mutig genug, zum Wannsee zu fahren, weil ich dachte, die Nobelpreisträgerin mit dem strengen Pagenschnitt sei so renommiert, dass man sich ihr gegenüber zu benehmen wüsste. Meine Freundin Katharina und ich betraten das Literarische Colloquium, die Abendsonne glitt über den See, und ich war derart aufgeregt, dass ich von den anderen Gästen kaum Notiz nahm.

„Was sind denn das für Sandalen?“, riss Katharina mich aus meiner Träumerei. „Mon dieu, das sind ja nicht einmal Birkenstocks, sondern so Plastikdingsgesundheits – warum tragen die die alle?“

Ich zuckte zusammen. Wie immer lästerte meine Begleiterin ein wenig zu laut, und wie immer hatte sie mit ihren Beobachtungen Recht. Das Publikum bewegte sich modisch zwischen einer Jack-Wolfskin-Kampagne aus den Neunzigern, einem Batik-Workshop und einem Altersheim. Die wenigen jüngeren Gäste trugen unförmige Pluderhosen und goldgeränderte Brillen.

Ich wollte gerade vorschlagen, zurück in die Stadt zu fahren, um irgendwo einen Liter Chardonnay zu trinken, als ich die Nobelpreisträgerin erblickte. Sie war wie immer exzellent gekleidet. Nun wäre es unhöflich zu gehen, dachte ich, und wir setzten uns in eine der hinteren Reihen. Aus irgendeinem Grund hatte man der Autorin drei Herren auf das Podium gesetzt, die sich mit Interpretationen zu ihrem Werk überboten und recht unpassende kulturgeschichtliche Referenzen bemühten. Ich verstand, warum das Publikum allmählich unruhig wurde.

Der Herr vor mir begann zu schnarchen

Als dann aber endlich die Nobelpreisträgerin redete und ihre unverkennbare, zärtlich-sonore Stimme die Worte zu setzen begann, da wurde es nicht leiser im Saal, nein, die ersten Nachzügler kamen, rumpelten leise fluchend durch die Stuhlreihen, und zwei rüstige Damen mit Filzhandtaschen setzten sich hinter uns, um ein Gespräch über ihre gemeinsame Anfahrt zu beginnen. Die Autorin derweil sprach von kommunistischer Diktatur und Einsamkeit, von Arbeitslagern und Korruption, und obwohl sie nicht las, war es, als würde sie einen bereits durchformten Text sprechen – so intelligent schienen mir ihre Gedanken im Vergleich zu dem geistlosen Geschwafel hinter mir. Warum man überhaupt eine gemeinsame Anfahrt besprechen musste, fragte ich mich, schließlich hatte man sie ja gemeinsam bestritten. Die Nobelpreisträgerin las schließlich aus ihrem neuen Band, doch auch dies ließ die Kulturrentner nicht verstummen, im Gegenteil, viele standen nun auf und humpelten umständlich durch den Saal, wobei ihre Plastiksandalen über den knarzenden Parkettboden quietschten.

„Die können doch nicht alle inkontinent sein“, stöhnte Katharina, während ich versuchte, die lyrische Prosa zu verstehen, den traurigen Text über das Warten auf einen Vermissten vom Knarzen und Quietschen zu trennen – vergebens. Die Frau neben mir öffnete den Reißverschluss ihrer Handtasche, sah in die Tasche hinein, zog den Verschluss wieder zu und begann das Prozedere von neuem. Schließlich verstand ich, dass die Gäste gar nicht nach der Toilette suchten, dass sie vielmehr gern herumliefen, dass sie aus dem Fenster sehen, die Bücher am Büchertisch begrapschen oder ein Gespräch an der Bar führen wollten. Der Herr vor mir begann zu schnarchen.

Noch mehr Leute standen auf, als die Lesung beendet war und man wieder zum Gespräch überging. In Reihe drei begannen einige Gäste laut zu klatschen, während die Autorin eine Frage beantwortete – vermutlich weil sie nun gern nach Hause gegangen wären und meinten, die Veranstaltung auf diese Weise abkürzen zu können. Die Nobelpreisträgerin sah irritiert über ihre Designerbrille hinweg und sprach dann weiter über ihre Kindheit in Rumänien, das Schweigen ihrer Nazieltern, den Krieg in der Ukraine und darüber, dass alle Diktaturen einander glichen. Als sie sich anschickte, noch einen zweiten Text vorzulesen, gab es kein Halten mehr.

Die Deutschen haben sich noch nie gern mit Lagern beschäftigt

„Ich verstehe nicht, was diese Frau will“, sagte ein Mann, der an mir vorbeilief. Das Schnarchen derweil steigerte sich zu einem Grunzen, der Reißverschluss wurde schneller und aggressiver aufgezogen, und die Damen hinter mir verlegten ihr bis dahin geflüstertes Gespräch in eine ungleich schrillere Tonlage. Alles humpelte, quietschte und knarzte, und erst als die Autorin zu einem kurzen Statement gegen die AfD anhob, verstummte man für einen Augenblick, um hierauf in frenetischen Jubel auszubrechen. Wahrscheinlich, so dachte ich, hatte sie testen wollen, ob ihr überhaupt noch jemand zuhörte.

„Ich habe Angst vor dem Alter“, sagte Katharina, als wir endlich den ersehnten Liter Weißwein getrunken hatten, unten am Wasser standen, in die Dämmerung und auf das Haus der Wannseekonferenz blickten.

Ich warf ein, dass die Nobelpreisträgerin auch nicht jünger als ihr unverschämtes Publikum war, dass sie elegant und eloquent sei, dass –

„Vielleicht macht sie genau das ja so wütend“, unterbrach mich meine Begleiterin. „Vielleicht ertragen diese omnipotenten Achtundsechziger es nicht, wenn jemand in einer schicken Bluse intelligente Dinge sagt. Anders kann ich mir nicht erklären, wie man angesichts der Themen, um die es ging, derart stören kann.“

„Oder es liegt gerade an den Themen“, sagte ich. „Die Deutschen haben sich noch nie gern mit Lagern beschäftigt.“

„Sie müssen Herta Müller wirklich hassen“, rief Katharina und warf ihr leeres Glas in den See. Die Umstehenden waren mir mittlerweile gleichgültig, doch der Blick meiner Freundin schien etwas zu suchen und blieb schließlich auf den Damen mit den Filzhandtaschen ruhen. „Morgen erzählen Sie dann all ihren Freunden, was für einen herrlichen Abend Sie hatten, oder?“, rief Katharina ihnen unvermittelt entgegen.

Für einen zweiten Liter Wein fuhren wir besser zurück in die Stadt.