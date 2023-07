Es ist das Jahr 1896, als der Schuhmachermeister Konrad Birkenstock in Frankfurt am Main zwei Schuhgeschäfte eröffnet und beginnt, Einlagen für Schuhe herzustellen. 1925 erwirbt er eine Schuhfabrik in Friedberg, die er systematisch erweitert und das „blaue Fußbett“ erfindet, das sich am Barfußlaufen orientiert. Aufgrund seiner natürlichen Form solle es für mehr Stabilität sorgen. Wichtig ist dabei das Wort „natürlich“. Denn Mode, das liegt im Wesen der Sache, ist ein Fest des Unnatürlichen, der Verfeinerung, des Künstlichen. Es gibt keine natürliche Mode. Allenfalls natürliche Kleidung. Aber genau die ist seit den ersten Lebensreformbewegungen um 1900 insbesondere bei Teilen der städtischen Jugend populär. Ein Zeitgeist, der durch die kulturellen Verwerfungen des Ersten Weltkrieges noch verstärkt wird.