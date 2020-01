Wenn in Paris zweimal im Jahr die großen Haut Couture Schauen laufen, dann haben wir es also mit mehr zu tun als mit einer Reihe exzentrischer Inszenierungen überteurer Klamotten. Mode ist eine Sprache, in der eine Gesellschaft zu sich selber spricht. Insofern sind die Haut Couture Präsentationen immer ein Blick in einen kollektiven Spiegel. Was man dieses Jahr in diesem Spiegel sehen konnte, musste einen jedoch nachdenklich stimmen. Oder melancholisch. Je nach dem.