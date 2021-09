Vor wenigen Wochen formierte sich in Berlin die Initiative „Artists Against Antisemitism“. Mehr als 1.000 Künstler – darunter die Bands Tocotronic, Die Sterne und Fehlfarben – zeigen dort Gesicht und ihr Engagement gegen jede Form von Antisemitismus. Wenn eine so große Zahl von Künstlern sich gesellschaftlich engagiert, findet dies in aller Regel ein breites Echo in Politik und Medien. Wenn sich das Engagement gegen Diskriminierung von Minderheiten und Religionen oder Menschenfeindlichkeit und Hass wendet, ist das Echo in der Regel gewaltig. Die Anzahl der Berichte über die Initiative „Artists Against Antisemitism“ hingegen ist – vorsichtig ausgedrückt – vergleichsweise übersichtlich.