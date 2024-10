Worüber reden Deutsche am Tag der deutschen Einheit? Etwa über das gelungene Zusammenwachsen? Über die reiche deutsche Geschichte? Oder über die großartige deutsche Kultur? Nein, natürlich nicht. Hierzulande kultiviert man an nationalen Feiertagen vor allem Selbstzweifel. Also wurde auch am vergangenen Donnerstag wieder einmal gefragt, was dieses Land eigentlich zusammenhält.

Staatsdenker und Politwissenschaftler verweisen an diesem Punkt dann regelmäßig auf den Verfassungspatriotismus, den Jürgen Habermas den Deutschen vor bald 40 Jahren als Identitätsanker empfahl. Aber seien wir ehrlich. Auch wenn die Bestimmungen des Grundgesetzes aller Ehren wert sind: emotionale Bindung erzeugen sie selbst bei Verfassungsrechts-Nerds kaum.