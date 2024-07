Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Kristian Klinck:

Kristian Klinck ist Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Verteidigungsausschuss, Mitglied in der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied des Ad hoc Committee on Migration der OSZE-Parlamentarierversammlung.

Jeden zweiten Tag fast wird in Deutschland eine Frau von ihrem derzeitigen oder vorherigen Partner getötet. Im Jahr 2023 waren es 155 Frauen. 176 überlebten einen Tötungsversuch. 132.966 Fälle körperlicher Partnerschaftsgewalt sind für 2023 erfasst. Es gibt sexualisierte Gewalt, hinzu kommen Missachtung, Herabsetzung und psychische Gewalt. Manche Männer stellen die Wahrnehmung ihrer Partnerin infrage („Gaslighting“). Die Berliner Rechtsanwältin Asha Hedayati hat das Thema Gewalt an Frauen in einem aufrüttelnden und lesenswerten Buch aufgearbeitet.

Hedayati nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Ursachen für Gewalt an Frauen seien vielfältig. Frauen würden stets den gesellschaftlichen Druck erfahren, einen Partner (am besten „den richtigen“) zu finden und eine Beziehung zu führen. Aufgrund gesellschaftlicher Normen und ökonomischer Gegebenheiten seien sie oft, insbesondere wenn sie Kinder haben, in einer Ehe oder Partnerschaft wirtschaftlich abhängig. Das mache es für Frauen schwerer, sich aus einer Beziehung zu lösen, auch bei Gewalt. Hedayati weist auch darauf hin, dass viele Frauen sich für Partner entscheiden, die einem bestimmten Männerbild entsprechen.