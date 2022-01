Ein kalter Nieselregen legt sich über den Campus der juristischen Fakultät der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ein Plakat an der Tür des Lehrstuhls für Kriminologie lässt viel erahnen über die Tätigkeit der Inhaberin dieser Professur, Britta Bannenberg, eine Expertin auf dem Gebiet Amok­läufe und Kriminalprävention. Dort steht in weißen Lettern auf schwarzem Grund: „Sometimes a person never comes back“ – manchmal kommt eine Person nie zurück. „Für mich ist dieser Satz nicht nur eine Mahnung, sondern er besitzt für mich eine gewisse Realität“, sagt die 57-Jährige und nimmt Platz in ihrem Altbaubüro mit Blick auf eine parkähnliche Landschaft. „Ich weiß nur allzu gut, dass ein Anschlag theoretisch jederzeit in das Leben von Menschen einbrechen kann – mit Folgen, die nicht verschwinden oder wiedergutzumachen sind.“

Ob die Amoktat in Hanau, der Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum in München oder Amokläufe an Schulen wie in Erfurt oder Winnenden: Bannenberg setzt sich seit 20 Jahren intensiv mit solchen Gewalttaten auseinander. Ihr wissenschaftlicher Werkzeugkasten, um diese Taten zu dechiffrieren, ist breit gefächert. Neben dem Studium von Strafakten, Berichten aus Untersuchungsausschüssen und Analysen aus dem Ausland befragt sie Täter, Opfer und Informanten.